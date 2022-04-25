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O ilde 5 günde iki polis memuru kalp krizine yenik düştü

Tokat'ta 5 gün arayla geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ikinci polis memuru toprağa verildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Nisan 2022 17:24
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O ilde 5 günde iki polis memuru kalp krizine yenik düştü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde polis memuru Rauf Seçgin'in (50) kalp krizine yenik düştü. Evinde istirahat ederken rahatsızlanarak Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine sevk edilen Seçgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Seçgin'in cenazesi ilçe emniyet müdürlüğünde düzenlene törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi. Alipaşa Camisinde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazına Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı. Üç çocuk babası Seçgin'in cenazesi Ağbayır mezarlığında toprağa verildi.

Çorum'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Sabri Ergin'in cenazesi ise 5 gün önce Tokat'ın Pazar ilçesinde toprağa verildi.

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