Diyarbakır'da tırla minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3'ü ağır 5 yaralı

Mahkum 19.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. FOX TV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Mahkum dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30 itibariyle sizlerle.

Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.

Ekipler, minibüste sıkışan vatandaşları çıkarttı. 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 3'ü ağır olmak üzere yaralanan 5 kişi de kentteki hastanelere sevk edildi.

Olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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