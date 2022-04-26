Elektirik iddiasına Bakan Dönmez'den belgeli yanıt: İspat istemiştiniz, işte ispatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından, Kılıçdaroğlu'nun 23 Nisan'da Keçiören'de ziyaret ettiği ve 4 aydır elektiriğinin kesik olduğunu iddia ettiği eve ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Konu hakkında ilgili dağıtım şirketinin bugün yaptığı açıklamada söz konusu abonenin 31 Mart 2022 tarihinde elektrik enerjisinin borçtan dolayı kesildiği, borcun ödenmesini takiben 5 Nisan 2022 tarihinde elektrik enerjisinin tekrar bağlandığı ve bu tarihden sonra abonenin herhangi bir nedenle elektrik enerjisi kesme işleminin yapılmadığı, abonenin 5 Nisan'dan bu yana sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde elektriğinin kullanıma açık olduğu belirtilmiştir" ifadeleri kaydedildi.

Yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere akıllı sayaçlar elektrik tüketim ve kesinti bilgilerini hafızasında mahafaza etmektedir. Söz konusu sayaca ait bilgiler Bakanlığımızın talebi üzerine ilgili dağıtım şirketi tarafından tespit edilerek kayıt altına alınmış ve bakanlığımıza bildirilmiştir. Bu verilerden görüldüğü üzere iddia edildiği gibi 4 aydır enerjisinin kesik olmadığı, geçmiş tarihlerde enerji kullanımının mevcut olduğu gibi, 23 Nisan Cumartesi gününde de enerji kullanımının mevcut olduğu ancak ilgili dağıtım şirketinin herhangi bir kesme ve açma işleminin bulunmamasına rağmen ekte sunulan Güç Kesinti kaydında da görüldüğü üzere Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaret saatlerinini de sapsayan 18.18 ile 21.31 arasında enerji kullanımının olmadığı, 21.31'den itibaren enerji kullanımına devam edildiği anlaşılmıştır."