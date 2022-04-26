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Kandil'i Suriye'ye taşıyorlar

Türkiye, Pençe-Kilit Harekatı'yla Irak'taki terör varlığını tasfiye ederken Suriye'de yeni bir senaryo hayata geçiriliyor. PKK'ya, Fırat'ın batısındaki Tel Rıfat ile doğusundaki Haseke ve Ayn İsa'da üç kamp kuruldu. Son dönemde Türkiye'yi hedef alan saldırıların kaynağı olan bu üç bölge ABD ve Rusya'nın kontrolünde

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 26 Nisan 2022 07:15
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Kandil'i Suriye'ye taşıyorlar

Türkiye, Pençe Kilit Harekatı ile Irak kuzeyindeki güvenlik hattını tamamlamaya hazırlanırken PKK da kamplarını Suriye'ye taşıdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe harekatlarıyla terör örgütü PKK'yı çökme noktasına getirdi. Pençe Kilit Harekatı ile Zap bölgesinin de kontrol altına alınmasıyla İran sınırından Suriye sınırına kadar Irak'ın kuzeyindeki güvenlik hattı tamamlanacak ve Türkiye sınırları PKK için geçilmez olacak.


İYİCE KÖŞEYE SIKIŞTILAR

Irak'ın kuzeyindeki inlerinden başlarını çıkaramayan örgüt elebaşlarının son yaptıkları açıklamalar da çöküş sürecini açık ediyor. Sözde elebaşlarından Duran Kalkan'ın operasyonlar devam ederken savaşı şehirlere taşıyacaklarına dair sözleri tükenmişlik ve çaresizlik ifadesi olarak karşılık buluyor. Ayrıca değil yeni eleman devşirmek elindeki teröristleri bile tutamayan örgütün sözde elebaşlarından Murat Karayılan'ın gençleri eyleme çağıran açıklamaları paniği ve köşeye sıkışmışlığı yansıtıyor.

AYNI SENARYO, AYNI PROJE

Bu süreçte Pençe Kilit Harekatı devam ederken, geçtiğimiz hafta yaşanan terör saldırıları dikkatleri bir kez daha PKK'nın Suriye yapılanmasına çevirdi. Terörün taşeronları, Irak'ta tasfiye sürecindeki PKK'yı, Suriye'de, uzantısı PYD-YPG üzerinden diriltiyor. 2013'te sözde kantonların oluşturulmasıyla temelleri atılan Suriye PKK'sı için Irak'ın kuzeyindeki sistemi; aynı senaryo, aynı proje ve aynı sistem ekseninde Suriye'nin kuzeyinde kurmaya çalışıyorlar.

ÜÇ MERKEZLİ KURGU

Suriye'nin kuzeyindeki terör yapılanması üç merkezli olarak kurgulanıyor. PKK/PYD-YPG'nin kamplaştığı ve eğitim yerlerini oluşturduğu bu bölgeler Haseki, Ayn İsa ve Tel Rıfat bölgeleri. Halen Tel Rıfat ve Ayn İsa Rusya, Haseki ise ABD kontrolünde. Örgüt, yıllar önce Irak'ın kuzeyinde yaptığı gibi şimdi de bu bölgelerde mayın döşeme, sabotaj, keskin nişancı eğitimleri alıyor, istihbarat toplama faaliyetleri yürütüyor.

SON SALDIRILAR BU BÖLGELERDEN GELDİ

Son dönemde Türkiye'yi hedef alan saldırılar da bu bölgelerden geliyor. Haseki'den gelen ve büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığı yapan iki terörist geçtiğimiz hafta Resulayn ve Ceylanpınar'da yakalanmıştı. Tel Rıfat bölgesindeki PKK'lıların Mare'den polis noktasını hedef alması sonucu özel harekat polisi Aytaç Altunörs şehit düşmüştü. Yine PKK/PYD-YPG'nin Tel Abyad'daki Barış Pınarı harekat bölgesine yönelik son dönemde artan sızma ve taciz girişimleri de Ayn İsa merkezli olarak koordine ediliyor.

Sınırda imha

Türkiye, Suriye kuzeyindeki terör yuvalarının daha fazla aktif hale gelmeden çökertilmesi için faaliyetlerini yoğun olarak yürütüyor. Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma İstihbarat ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artan imkan ve kabiliyetleriyle bölgede yürüttükleri başarılı operasyonlar ve yerel istihbarat ağı sayesinde saldırılar Türkiye sınırlarına girmeksizin püskürtülüyor. Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirilen 4 başarılı harekatla (Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatları) kantonların bağlantısını kesen güvenlik güçleri, son eylem girişimlerini de başarıyla püskürttü.
Tel Rıfat'taki teröristlerin Mare'den düzenledikleri roketli saldırının ardından Fırat Kalkanı harekat bölgesinde düzenlenen operasyonla 50 terörist etkisiz hale getirilmişti. Yine MİT, yerel istihbarat doğrultusunda Suriye kuzeyindeki PKK yapılanmasının sözde üst düzey yöneticilerini nokta operasyonlarla etkisiz hale getiriyor. MİT'in SİHA destekli nokta operasyonlarında son olarak PKK/YPG'nin sözde yöneticisi üç kadın terörist, PKK/YPG'nin sözde Amude-Derbesiye eyalet sorumlusu Mehmet Aydın, Suriye sınırındaki bombalı eylemlerin sorumlusu terörist Süleyman Orhan etkisiz hale getirilmişti.

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