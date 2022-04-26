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1 dönümde 50 ton domates

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde topraksız teknolojik tarıma yönelik Seracılık Mükemmeliyet Merkezi hayata geçti. 53 bin metrekare alana kurulan merkezde, 1 dönümde 50 ton domates yetiştirilecek. Yılın her ayı hasat alınabilecek bölgede sırada biber ve patlıcan var.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 26 Nisan 2022 07:45
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1 dönümde 50 ton domates

Pandemi, gıdaya erişimin ve tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya gösterdi. Geleneksel tarıma göre daha çok verim elde edilen topraksız tarımın adı son yıllarda sıkça duyulmaya başlandı. Artık daha da önem kazanan topraksız tarımda Türkiye'de de önemli çalışmalara imza atılıyor. Tarımsal üretim ve sanayisiyle öne çıkan ve Adapazarı Ovası ile ünlü Sakarya, Türkiye'de ve dünyada örneği olmayan bir proje geliştirdi. 40 milyon liralık yatırım bütçesine sahip "Seracılık Mükemmeliyet Merkezi" Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 53 bin metrekare üzerine kuruldu. Merkezde topraksız tarım ve jeotermal ısıtma tekniğinden yararlanılıyor.

HER AY HASAT YAPACAĞIZ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, projenin birinci etabındaki çalışmanın bu ay başladığını ve 65 bin kök domates fidesinin dikildiğini söyledi. Yüce, şu bilgileri verdi: "Sağlıklı ürün ve verimlilik prensibiyle topraksız teknolojik tarım yaptığımız merkezimizde 1 dönümde 50 ton domates yetiştireceğiz. 25 dönümlük alanda toplamda bin 250 ton verim elde etmeyi hedefliyoruz. Yılın her ayı hasat yapabileceğimiz bu yerde domatesin yanı sıra biber ve patlıcan gibi ürünler de yetiştirerek ülkemize tarımsal model kazandıracağız. Ayrıca bu sayede tarımsal ürün ihracatı potansiyelimiz de artacak" ifadelerini kullandı.

YENİ NESİL TARIMSAL EĞİTİM VERİYORUZ

Yanık mahallesindeki Fidan Teşhir ve Üretim Alanının da Sakarya markasına katkı sunacağını belirten Yücak, Büyükşehir Belediyesi tarafından dönüştürülüp envayi çeşit bitki yetiştirilen alanda, sözleşmeli üretim modeliyle organize edilen üreticilerin tüketiciyle buluştuğunu kaydetti. Proje kapsamında toplamda 10 milyon TL'lik fidan diktiklerini belirten Yüce, "Burada çiftçilerimizle beraber 40 çeşit ağaç ve 50 çeşit çalı yetiştiriyoruz. Sözleşmeli tarım yapmak isteyen herkese kapımız açık. 3 bin dekarlık Sakarya Botanik Vadisi'nde ise tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirip ihraç ediyoruz. Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi projemiz ile yüksek verimli üretime devam ederken Sakaryalı çiftçilerimize de yeni nesil tarımsal eğitimler veriyoruz" dedi.

Turizmde dünya ligine gireceğiz

Ekrem Yüce, Acarlar Longozu'na yaptıkları 10 milyon TL'lik yatırımla dünya çapındaki turizm destinasyonları listesine gireceklerini kaydetti. Yüce, "Buna ek olarak Maden Deresi de doğa harikası olmaya aday. Burada yürütülecek çalışmalarla eski maden galerileri turizme açılacak, deresi ve şelalesi ile de turizm açısından odak noktası olacak. Çam Dağı'nda 50-60 dönümlük bir bölgeyi de doğa yürüyüşü için uygun bir alana dönüştüreceğiz" şeklinde konuştu.

Arı zehri ve sütü üreteceğiz

  • Başkan Ekrem Yüce, Büyükşehir Belediyesi'nin "54 Katılımcı Arıcılık" projesi kapsamında geleneksel yöntemlerle arıcılık faaliyetlerinin modern bir vizyon ışığında yeniden yapılandırılmasını hedeflediklerini söyledi. Yüce, "Üç etaptan oluşan projenin ilk basamağında 550 Sakaryalı üretici, ileri düzeyde teknik arıcılık bilgisi içeren eğitim programına alındı. En önemlisi de ana arı, şifa kaynağı olan arı sütü, arı zehri, polen ve propolis üretim yolları çiftçilere uygulamalı olarak aktarıyoruz. Türkiye'nin en büyük bal üreticisi olmayı hedefliyoruz" dedi.

Mesude Demirhan

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