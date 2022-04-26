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20 milyar liralık bayram bereketi

Ramazan Bayramı'nda turizm, otomotiv, ulaşım, yeme-içme ve hazır giyim sektörü dahil 20 milyar liralık bir harcamanın yapılacağı tahmin ediliyor. Birçok sektörde fiyat artışları var, buna rağmen talep yoğun..

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Nisan 2022 08:05
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20 milyar liralık bayram bereketi

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala birçok sektör hazırlıklarını tamamladı. Turizm, otomobil, ulaşım, yeme-içme ve hazır giyim alanlarında büyük bir ekonominin oluşması bekleniyor. Yalnızca tatil planı yapanların 10 milyar TL'lik harcama yapacağı tahmin ediliyor. Diğer sektörlerle birlikte toplam harcamanın 20 milyar TL'yi bulması planlanıyor.

İKİNCİ EL HAREKETLİ

Otomobil piyasasında hareketlenmeler şimdiden başladı. Bayrama yeni otomobili ile girmek isteyenler bayilerin veya galerilerin kapısını çalıyor. Sıfır otomobil tedarikinde yaşanan sıkıntı, vatandaşları ikinci ele yönlendiriyor. Bağcılar İSTOÇ'ta galericilik yapan Şehmuz Usta, geçen haftadan bu yana başlayan bir hareketlilik olduğunu belirterek "Her bayram olduğu gibi bu bayramda da satışlar iyi olacaktır. Sıfır araç olmayınca vatandaş bize geliyor. Her kesimin kesesine göre araçlar mevcut. Ortalama dizel otomatik bir ikinci el otomobil almak isteyenlerin 400 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor" dedi.

KİRALAMA GÜNLÜK 400 TL

Sıfır veya ikinci el otomobil bulamayanlar ise kiralama yöntemine başvuruyor. Tatillerde talebin tavan yaptığı kiralık araçlarda ekonomik, orta ve lüks olmak üzere 3 temel kategori bulunuyor. Sezonun ilk tatil döneminde araç kiralamanın günlük fiyatı 400 liradan başlıyor, aracın sınıfına göre 2 bin liraya kadar çıkıyor. Bir haftalık kiralama bedeli 2 bin 800 - 9 bin lira arasında değişiyor.

TATİL 2 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle sezonu moralsiz açan turizm sektörü bayram tatilinden oldukça umutlu. Geçen yıla göre fiyatlarda artış yaşansa da; Rus ve Ukraynalı turistlerin bu dönem Türkiye'ye gelemiyor olması, fiyatları bir nebze olsun aşağı çekti. Bu bayramda Ege ve Akdeniz Bölgesi'ndeki otellerde 2 kişilik bir gece konaklama bedeli, otel tercihine göre 2 bin TL'den başlayarak 30 bin TL'ye kadar çıkıyor. Sektör temsilcileri geçen yılki Ramazan Bayramı'na göre fiyatlarda yüzde 10'luk bir artış yaşandığını, bunda da ağırlıklı olarak gıda fiyatlarının etkisi olduğunu belirtiyor. 1 haftalık 2 kişilik bir bayram tatilinin faturası, en iyi ihtimalle 20 bin lirayı geçiyor.

YURT DIŞI DAHA PAHALI

Bayramda yurt dışı tatiline gitmek isteyenler ise kesenin ağzını açmak durumunda kalıyor. En uygun 7 gece 8 günlük balkan turlarının fiyatı, 2 kişi için, 2.000 avroyu buluyor. Buna yeme-içme dahil edildiğinde ise rakam 3 bin avroyu geçiyor. Avrupa tatilinde ise fiyatlar 5 bin avroyu buluyor.

YOLCULUK FİYATLARI ARTTI

Bayramda ulaşım fiyatları da artmış durumda. İstanbul'dan Antalya ve İzmir gibi tatil bölgelerine en uygun tek yön otobüs biletleri bayram öncesi 350 liradan, uçak biletleri 600 liradan başlıyor. Bölgeye göre değişmekle birlikte, bazı illere yolculuklarda uçak biletleri, otobüs biletlerinden daha uygun fiyata satılıyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, bazı hatlarda uçak biletinin otobüsten daha ucuz olduğunu belirterek "Son dönemde akaryakıt fiyatlarına gelen zamlardan sonra ulaşım bedelleri ciddi şekilde arttı. Otobüsle uçak fiyatı birbirine çok yaklaştı. Vatandaş birinci tercihini uçaktan yana kullanıyor. Tren 120 lira. Dünyanın hiçbir yerinde hızlı demir yolu işletmeciliği bu kadar ucuz değil" diye konuştu.

KAAN ZENGİNLİ

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