'Jandarma en güçlü noktasındaysa Türk Devleti de en güçlü zaman dilimi içerisindedir'

Tarihi toplantı bugün: Maske zorunluluğu kaldırılacak mı?
Tarihi toplantı bugün: Maske zorunluluğu kaldırılacak mı?
Tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 TL'den başlayan fiyatlar
Tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 TL'den başlayan fiyatlar
Sponsorlu İçerik
Esenyurt'ta sitede kavga: Polisi darbedip silahını aldılar
Esenyurt'ta sitede kavga: Polisi darbedip silahını aldılar
Kovid şekeri tetikledi
Kovid şekeri tetikledi
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayramda ücretsiz olacak
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayramda ücretsiz olacak
Hasada sayılı günler kaldı! Ucuz sebze için geri sayım başladı
Hasada sayılı günler kaldı! Ucuz sebze için geri sayım başladı
Bayram öncesi araç satın alacaklar dikkat!
Bayram öncesi araç satın alacaklar dikkat!
O ilde 5 günde iki polis memuru kalp krizine yenik düştü
O ilde 5 günde iki polis memuru kalp krizine yenik düştü
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
Bursa'da düşen uçakla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Bursa'da düşen uçakla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Fabrika gibi okul, 25 çeşit ürünle 3.3 milyon lira ciro elde ettiler
Fabrika gibi okul, 25 çeşit ürünle 3.3 milyon lira ciro elde ettiler
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 604 vaka, 15 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 604 vaka, 15 vefat
Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet
Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet
Erdoğan'dan Biden'e tepki: Ermenilerle olan tarihi iyi öğrenmesi lazım
Erdoğan'dan Biden'e tepki: Ermenilerle olan tarihi iyi öğrenmesi lazım
Altın düşüşte: Gramı 899 TL'ye kadar geriledi
Altın düşüşte: Gramı 899 TL'ye kadar geriledi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak
Depozitolu ambalaj uygulaması nasıl olacak?
Depozitolu ambalaj uygulaması nasıl olacak?
AYM Başkanı: Bireysel başvuru yönetilebilir olmanın ötesine geçti
AYM Başkanı: Bireysel başvuru yönetilebilir olmanın ötesine geçti
ÖBA ile öğretmenlerin eğitiminde yüzde 213'lük artış
ÖBA ile öğretmenlerin eğitiminde yüzde 213'lük artış
Ankara'da sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması başlıyor
Ankara'da sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması başlıyor
Kimler hacca gidecek, 65 yaş üstü olanlar ne yapacak? Diyanet açıkladı
Kimler hacca gidecek, 65 yaş üstü olanlar ne yapacak? Diyanet açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son ankette oy oranı yüzde 52.6
Erdoğan'ın masasındaki son ankette oy oranı yüzde 52.6
Bakan açıkladı! İşsizlik maaşı ödemeleri erkene çekildi
Bakan açıkladı! İşsizlik maaşı ödemeleri erkene çekildi
'Karakolda ölüm' olayında tutuklu komiser yardımcısı tahliye oldu
'Karakolda ölüm' olayında tutuklu komiser yardımcısı tahliye oldu
Bir parti 'Mansur Yavaş'a adaylık teklifi götürüyor
Bir parti 'Mansur Yavaş'a adaylık teklifi götürüyor
Tarımda toplu sözleşme tartışmaları neden bitirilemedi?
Tarımda toplu sözleşme tartışmaları neden bitirilemedi?
EDAŞ: Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrik kesik değil
EDAŞ: Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrik kesik değil
Brent petrolün varil fiyatı 102,38 dolar
Brent petrolün varil fiyatı 102,38 dolar
TÜİK Başkanı Çetinkaya, açıklanan istatistiklere ilişkin eleştirilere yanıt verdi
TÜİK Başkanı Çetinkaya, açıklanan istatistiklere ilişkin eleştirilere yanıt verdi
Polis memuru siğil ameliyatında hayatını kaybetmişti, faillere takipsizlik
Polis memuru siğil ameliyatında hayatını kaybetmişti, faillere takipsizlik
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Jandarma en güçlü noktasındaysa Türk Devleti de en güçlü zaman dilimi içerisindedir'

Soylu: Nasıl Türk jandarması en güçlü noktasındaysa Türk Devleti de en güçlü zaman dilimi içerisindedir, tarihinin en güçlü zamanındadır

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Nisan 2022 08:12
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Nasıl Türk jandarması en güçlü noktasındaysa Türk Devleti de en güçlü zaman dilimi içerisindedir, tarihinin en güçlü zamanındadır." dedi.

Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Güvercinlik Kışlası Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) yemekhanesinde düzenlenen iftara katıldı.

Jandarma personelinin ramazanını tebrik eden ve tutulan oruçların kabul olmasını dileyen Soylu, jandarmanın görevini içten, samimi, millete sadakat ve vatana sevgiyle yaptığını belirtti.

Soylu, Şırnak'taki Eren Abluka-5 Operasyonu kapsamında Bestler Dereler bölgesinde bugün 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatarak, vatandaşın dinlenme saati olduğunu ancak güvenlik güçlerinin olmadığını söyledi.

Türkiye'nin yaklaşık yarım asırdır terörle mücadele ettiğine, her geçen gün kapasitesini çok üst noktaya getirdiğine işaret eden Soylu, "Bir taraftan teröriste şahin diğer taraftan vatandaşımızın emrine hizmetkar bir yere oturdunuz." diye konuştu.

- "Teknolojik donanımımızla en üst noktadayız"

Soylu, kendi nesillerinin terörle büyüdüğünü ve gelecek neslin terörü görmemelerini ve düşünmemelerini arzu ettiklerini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Terör sadece bu toprakların neşet ettiği bir olay değildir. Bize müttefik oldukları iddia edilenler, terör örgütlerine binlerce tır yardım yaparken, onlara havacılık dersleri verirken, hastaneler kurmaya çalışırken, biz kimin nerede olduğunu, hangi sudan içtiğini, hangi suyla yıkandığını biliyoruz. Bu coğrafyayı hepimiz biliyoruz. Bildiğimiz için hem tedbirliyiz hem de temkinliyiz. Allah'a hamdolsun onlar galip gelemediler, biz galip geliyoruz.

Türk jandarması, tarihinin en güçlü, 187 yılının en güçlü en kuvvetli zamanındadır. Eğitimi, araç ve gereci, mühimmatı, profesyonelliği, ATAK helikopterleri, insanlı keşif uçakları, İHA/SİHA, elde ettiğimiz mühimmat, üs bölgeleri, teknolojik donanımımızla en üst en güçlü noktasındayız. Nasıl Türk jandarması en güçlü noktasındaysa Türk Devleti de en güçlü zaman dilimi içerisindedir, tarihinin en güçlü zamanındadır."

Havalimanı, hastane, yol, savunma sanayi alanlarında önemli mesafeler alındığını vurgulayan Soylu, jandarma personelinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Programa, Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Jandarma Genel Komutanlığı personeli katıldı.

Programda Soylu, İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşayan şehit ve gazi aileleriyle de telefonda konuştu.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Alışveriş siteleri: Dünyaya açılıyoruz kısıtlama getirmeyin
Alışveriş siteleri: Dünyaya açılıyoruz kısıtlama getirmeyin
Bursa'da evlerin arasına düşen uçağın enkazı kaldırıldı
Bursa'da evlerin arasına düşen uçağın enkazı kaldırıldı
20 milyar liralık bayram bereketi
20 milyar liralık bayram bereketi
1 dönümde 50 ton domates
1 dönümde 50 ton domates
Hasada sayılı günler kaldı! Ucuz sebze için geri sayım başladı
Hasada sayılı günler kaldı! Ucuz sebze için geri sayım başladı
TÜSİAD'dan asgari ücret artışına pozitif yaklaşım
TÜSİAD'dan asgari ücret artışına pozitif yaklaşım

Bu Habere Tepkiniz

Şube müdürlerine uzman öğretmenlik tazminatı ödenir mi?

Şube müdürlerine uzman öğretmenlik tazminatı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı uzman öğretmenlik sertifikası bulunan şube müdürlerine uzman öğretmenlik tazminatının ödenip ödenemeyeceğini hakkında görüş yazısı yayımladı.
Mudanya üniversitesi öğretim elemanı başvurularını şahsen istiyor!

Mudanya üniversitesi öğretim elemanı başvurularını şahsen istiyor!

Bursa'da yeni kurulan Mudanya Üniversitesinin öğretim elemanı alımında şahsen başvuru dayatması adayların tepkilerine yol açıyor!
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/bayram-kredisi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankalarin-bayram-kredisi-firsatlari_adv1747
Toplu sözleşmeye de giren tayin mağduriyetinden hala ses yok!

Toplu sözleşmeye de giren tayin mağduriyetinden hala ses yok!

Üniversitelerdeki idari personelin tayin mağduriyetini çözüme kavuşması için büyük önem taşıyan toplu sözleşme hükmünün hayata geçmesi geciktirilmemeli!
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresiyle hak kaybı yaratır mı?

HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresiyle hak kaybı yaratır mı?

E-Devlet HİTAP "Birleştirilen Hizmetler" bölümünde görünen "Değerlendirilmedi" ibaresi neyi ifade etmektedir?
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
2009 öncesi sözleşmeli, 2009 sonrası kadrolu öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

2009 öncesi sözleşmeli, 2009 sonrası kadrolu öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayanlar aylık bağlanma sisteminde 5510'a tabi olurlar.
Belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmeden belediye meclis üyesi seçildiği gerekçesi ile üyelikten düşürülmesine ilişkin mahkeme kararını bozdu.
En az lise mezunu 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

En az lise mezunu 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.
YÖK'ten ilahiyat formasyon programları hakkında karar!

YÖK'ten ilahiyat formasyon programları hakkında karar!

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, ilahiyat formasyon programlarındaki derslerin yeni belirlenen formasyon ders planlarına göre belirlenmesini istedi!
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022.
Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 29.Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 29.Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri