Bursa'da evlerin arasına düşen uçağın enkazı kaldırıldı

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.

Kazada eğitim pilotu Furkan Otkum (29) ve öğrenci pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmiş, yangın ise itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Sokakta parçalanarak alev alan uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edilmişti.

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