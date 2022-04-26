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Düşük primle erken emeklilik fırsatı

Erken emeklilik milyonlarca çalışanın hayali. En düşük emeklilik gün sayısı, erken emekliliğin koşulları, Bağ-Kur'da emeklilik şartları gibi birçok konuda merak edilen soruların cevapları

Kaynak : Sabah
Eklenme : 26 Nisan 2022 08:46
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Düşük primle erken emeklilik fırsatı

Son bir yılda emekli olanların sayısı ise 850 bini geçti. Çalışanlar az primle emekliliğin formüllerini arıyor. Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl sigorta, 3600 gün prim, 50-60 arası değişen yaşı doldurduğunda yaş haddinden emekli olabiliyor. Eylül 1999-1 Mayıs 2008 arası sigortalı olanlar 25 yıl sigorta, 4500 gün prim, kadın (58), erkek (60) yaş koşulunu birlikte sağladığında emekliliğe hak kazanıyor. Doğum, askerlik borçlanması, malullük ve yıpranma payı da emeklilik tarihini doğrudan etkiliyor.


İş kazası, meslek hastalığı nedeniyle meslekte kazanma gücünü yüzde 60 kaybedenler 1800 prim günü şartıyla malulen emekliliğe hak kazanıyor. Sigorta başlangıç tarihi 1 Mayıs 2008 ve sonrasında SSK'lı olanların en az 5400 prim gününü tamamlamaları durumunda kadınlar 61, erkekler de 63 yaşını doldurma şartıyla emeklilik dilekçesi verebiliyor. Sigorta başlangıcı olmayan kadınlar isteğe bağlı sigorta primi yatırarak düşük primle emeklilik fırsatı yakalayabilir. İşte en az primle emekli olmanın yolları konusunda merak edilenler...


SSK STATÜSÜNDE TANINAN EN DÜŞÜK PRİM GÜNÜYLE EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 öncesi olan SSK kapsamındakiler en az 3600 prim gününü tamamlamaları şartıyla emekli olabilir. Bunun için 15 yıllık sigortalılık süresini doldurmak gerek. Sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihi aralığında olan sigortalılar, sigorta başlangıç tarihinden itibaren en az 25 yıl geçmiş olması, en az 4500 prim gününü tamamlamaları koşuluyla, kadın 58, erkek 60 yaşında emekli olabilir. Sigorta başlangıcı 1 Mayıs 2008 tarihi veya sonrasında olan 4A kapsamındaki sigortalılar ise en az 5400 prim gününü tamamlamış olmaları, kadın ise en az 61, erkek ise en az 63 yaşını da doldurmuş olmaları şartıyla emekli olabilir.


AZ PRİMLE NASIL EMEKLİ OLUNUR?

Az primle emeklilik 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışan SSK'lılarda 4500 gün primle mümkün. Bu tarihler arasında işe girenler SSK'lı 4500 günle emekli olabilmek için 25 yıllık hizmet süresini tamamlayarak kadınlar 58, erkekler 60 yaş koşulunu yerine getirerek emekli olabilir. Bağ-Kur kapsamındakilerin az primle emekliği için 5400 gün prim ödemesi, kadınlarda 60, erkeklerde 62 yaşını doldurması gerekiyor.


YURTDIŞI İŞE GİRİŞ TARİHİ DİKKATE ALINIR MI?

Bazı ülkelerle yapılan sözleşme hükümlerine göre, Türkiye'de sigortası yeni başlayan veya yurtdışı sigortası başlangıcı olanların (borçlanma yapma koşuluyla) yurtdışı işe giriş tarihi, Türkiye'de işe giriş tarihi olarak dikkate alınıyor. Bu yolla daha az primle daha erken emeklilik fırsatı doğuyor. Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya'nın da aralarında yer aldığı 20'nin üzerindeki ülkede il defa çalışılmaya başlayan tarih Türkiye'de ilk işe giriş tarihi olarak kabul ediliyor.

HAZAL ATEŞ

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