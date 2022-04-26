Tarihi toplantı bugün: Maske zorunluluğu kaldırılacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplanma tarihine ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Koca, "Hayırlı kararları çarşambaya bırakmayalım, salı günü toplanalım. Bilim Kurulu beklenen toplantısını bugün yapıyor" dedi.

Bilim Kurulu'nun gündeminde neler var?

Toplantıda, salgına ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek. Başta okullar ve toplu taşıma olmak üzere maske kullanımıyla ilgili kararlar toplantının gündeminde.

Bakan Koca, daha önce yaptığı açıklamada, Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından birini yapacağını söylemişti.

"Özellikle maske başta olmak üzere bu anlamda alınacak önemli kararlar olacak, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere. Önümüzdeki dönemde artık kısıtlamalarla değil, kişisel tedbirlerin daha çok griple benzer şekilde olduğu gibi devreye gireceği bir döneme girmiş oluyoruz."

Bakan Koca: Maske başta olmak üzere önemli kararlar alacağız

Vaka sayısı 2 binlerde

Bilim Kurulu en son 2 Mart'ta toplanmıştı. Günlük vaka sayısı 7 Nisan'da 10 binin, bir hafta sonrasında da 5 binin altına düştü. Birkaç gündür de 2 binlerde seyrediyor.

Çoğu ilde yoğun bakım servislerinde koronavirüs hastası kalmadı. Etkin aşılama ve uygulanan tedaviler sayesinde can kayıpları azaldı.

Tüm veriler, Bilim Kurulu'nda değerlendirilecek ve sonrasında merakla beklenen kararlar açıklanacak.