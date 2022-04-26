AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Özel'e tepki



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Özgür Özel'in gezi davası sonrası açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik "Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez. Demokratik meşruiyete sahip cumhurbaşkanını tehdit etmek, Türkiye'yi ve milli iradeyi tehdit etmektir. Milli iradeyi tehdit eden Yassıada zihniyeti ebediyen mahkum olmuştur." dedi.