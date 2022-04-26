2022 YDS/1 sonuçları açıklandı
ÖSYM, YDS/1 sonuçlarını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Nisan 2022 10:02
2022-YDS/1 Sınavı Sonuçları Açıklandı
10 Nisan 2022 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2022-YDS/1) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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