Belediye Başkanı makamına geçmeden önce öğrencileri okula bırakıyor

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, sırasıyla evlerinden aldığı öğrencileri okuldaki sıralarına kadar bırakıyor, çocuklara başarı diliyor.

İş başına geldiği günden bu yana yüzlerce öğrenciyi makam aracıyla okula götüren Helvacıoğlu, AA muhabirine, yüzlerce öğrenciyle okul yolunda bir araya geldiğini söyledi.

Türkiye'nin geleceğinin gençler olduğunun altını çizen Helvacıoğlu, "Gençlerle bir araya gelerek onların fikirlerini dinliyoruz. Onlar ülkemizin geleceği, istikbali. Hem şehrimizi hem de çocuklarımızı geleceğe ve dünyaya hazırlamak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Makamına gitmeden önce okulları ziyaret ettiğini ifade eden Helvacıoğlu, gençlerin fikirlerinin çok önemli olduğunu kaydetti.