'Müptezel kokuşmuş milletvekili! Bugün olsa yine aynısı yapılmalı'

Toç Bir-Sen: 3600 ek gösterge tüm memurları kapsamalı
Toç Bir-Sen: 3600 ek gösterge tüm memurları kapsamalı
Tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 TL'den başlayan fiyatlar
Tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 TL'den başlayan fiyatlar
Sponsorlu İçerik
Patates krizi mi geliyor? Bakan Kirişçi açıkladı: 26 il karantinada
Patates krizi mi geliyor? Bakan Kirişçi açıkladı: 26 il karantinada
MEB, 'Okul Ortaklığı Programı' başlatıyor
MEB, 'Okul Ortaklığı Programı' başlatıyor
Halen görevde olan askerler dahil 53 kişiye FETÖ gözaltısı
Halen görevde olan askerler dahil 53 kişiye FETÖ gözaltısı
2022 YDS/1 sonuçları açıklandı
2022 YDS/1 sonuçları açıklandı
Binali Yıldırım: Fiyatlar çok arttı, vatandaşlarımız sıkıntı içerisine düştü
Binali Yıldırım: Fiyatlar çok arttı, vatandaşlarımız sıkıntı içerisine düştü
Tarihi toplantı bugün: Maske zorunluluğu kaldırılacak mı?
Tarihi toplantı bugün: Maske zorunluluğu kaldırılacak mı?
Esenyurt'ta sitede kavga: Polisi darbedip silahını aldılar
Esenyurt'ta sitede kavga: Polisi darbedip silahını aldılar
Kovid şekeri tetikledi
Kovid şekeri tetikledi
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayramda ücretsiz olacak
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayramda ücretsiz olacak
Hasada sayılı günler kaldı! Ucuz sebze için geri sayım başladı
Hasada sayılı günler kaldı! Ucuz sebze için geri sayım başladı
Bayram öncesi araç satın alacaklar dikkat!
Bayram öncesi araç satın alacaklar dikkat!
O ilde 5 günde iki polis memuru kalp krizine yenik düştü
O ilde 5 günde iki polis memuru kalp krizine yenik düştü
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
Bursa'da düşen uçakla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Bursa'da düşen uçakla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
Fabrika gibi okul, 25 çeşit ürünle 3.3 milyon lira ciro elde ettiler
Fabrika gibi okul, 25 çeşit ürünle 3.3 milyon lira ciro elde ettiler
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 604 vaka, 15 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 604 vaka, 15 vefat
Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet
Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet
Erdoğan'dan Biden'e tepki: Ermenilerle olan tarihi iyi öğrenmesi lazım
Erdoğan'dan Biden'e tepki: Ermenilerle olan tarihi iyi öğrenmesi lazım
Altın düşüşte: Gramı 899 TL'ye kadar geriledi
Altın düşüşte: Gramı 899 TL'ye kadar geriledi
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak
Depozitolu ambalaj uygulaması nasıl olacak?
Depozitolu ambalaj uygulaması nasıl olacak?
AYM Başkanı: Bireysel başvuru yönetilebilir olmanın ötesine geçti
AYM Başkanı: Bireysel başvuru yönetilebilir olmanın ötesine geçti
ÖBA ile öğretmenlerin eğitiminde yüzde 213'lük artış
ÖBA ile öğretmenlerin eğitiminde yüzde 213'lük artış
Ankara'da sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması başlıyor
Ankara'da sabah ulaşımında indirimli tarife uygulaması başlıyor
Kimler hacca gidecek, 65 yaş üstü olanlar ne yapacak? Diyanet açıkladı
Kimler hacca gidecek, 65 yaş üstü olanlar ne yapacak? Diyanet açıkladı
Erdoğan'ın masasındaki son ankette oy oranı yüzde 52.6
Erdoğan'ın masasındaki son ankette oy oranı yüzde 52.6
Bakan açıkladı! İşsizlik maaşı ödemeleri erkene çekildi
Bakan açıkladı! İşsizlik maaşı ödemeleri erkene çekildi
'Karakolda ölüm' olayında tutuklu komiser yardımcısı tahliye oldu
'Karakolda ölüm' olayında tutuklu komiser yardımcısı tahliye oldu
Ana sayfaHaberler Siyasi

'Müptezel kokuşmuş milletvekili! Bugün olsa yine aynısı yapılmalı'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisi MHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Devlet Bahçeli konuşmasında PKK operasyonlarından, Millet İttifakı buluşmasına ve HDP'li Garo Paylan'ın sözde Ermeni Soykırımı'nın tanınması söylemine değindi. Paylan için "Kokuşmuş milletvekili" diyen Bahçeli 1915 tehcir kararı için "Doğru bir karardır bugün olsa yine aynısı yapılmalıdır." şeklinde konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Nisan 2022 11:22
Yazdır
'Müptezel kokuşmuş milletvekili! Bugün olsa yine aynısı yapılmalı'

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı milletimizin bekası, ülkemizin bağımsız geleceği için dünden daha önemli bir görevle karşı karşıyadır. Bu görev tarihidir.

Türkiye geri dönülemez bir yoldadır. Askerimizin dilinden düşmeyen Kızılelma'ya kadar varız sözü ete kemiğe bürünmüştür.

Türk milleti terörün belini kıracaktır. Teröristler döktükleri şehit kanlarında çırpına çırpına boğulacaklardır.

Eylem hazırlığında olan kim varsa tavsiyem kefenlerini yanlarında taşımalarıdır. Türk milleti bu canileri affetmeyecektir.

PKK/YPG için güvenli hiçbir yer yoktur. Terör örgütleri kırsal alanlardan sökülüp atılmaktadır. Hainler nerede barınıyorsa asli hedef oradır. Irak'ın Kuzey'ine yönelik hava harekatları Pençe operasyonlarıyla terör örgütünün hayat damarları kesilmiştir. PKK'nın sözde yürütme konseyi olan terör elebaşları imha edilmiştir. İlki 2018 yılının Mart ayında devreye giren Pençe harekatlarının devamı olan Pençe-Kilit ile terör örgütleri komaya sokulmuştur.

Şerefini kaybetmiş bir insan yaşayan bir ölüdür. Teröristler insanlık defolarıdır.

6+1 formatıyla üçüncü kez toplanan partilerin ortak açıklamasının hayat ve siyasetin olağan akışıyla bağdaşan bir yanı var mıdır? Milli egemenlik haklarımıza hürmet ve bağlılık zillet ittifakı açısından söz konusu mudur?

Fazilet hissi insanda Allah korkusundadır. Bunlar kuldan utanmıyor bari Allah'tan korksunlar. Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Bu ittifak ortakları güçlendirilmiş parlamenter sistem masalıyla avunuyorlar. Zillet ittifakı Türkiye'nin tarafında değildir. Zillet ittifakının tarafı Türkiye'nin tahribidir, Türk milletinin önünde takozdur.

Çekicisi Kılıçdaroğlu ise hangi provokasyonu servis edeceğini şaşırmıştır. Faturasını 3 ay ödemeyen Kılıçdaroğlu'nun beklendiği üzere elektriği kesilmiştir. Elbette olacağı buydu şahsen uyarmıştım. Hatta Kılıçdaroğlu'na destek olmak adına birer Kandil gönderilmesi talimatı vermiştim. Nasılsa Kandil'e yabancılık çekmiyordu. Işık saçan Kandil'i adrese göndermiştik. Huylu huyundan vazgeçmiyor. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı karanlıktır, kumpastır.

Bazı siyasi odaklar faturayı ödemek için kuyruğa giriyor. Bunların hepsi aynı torbadan çıkmış gibidir. Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesildiğini söylemesi kuyruklu yalandır. Karanlıktan rant elde etmeyi planlarken Türkiye'nin hayat ve varlık ışığını söndürmeye güç yetiremeyecektir. Bilmelisin ki Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın. Kafasının içi gece gibi karanlık düşüncelerle doludur. Bize göre gökyüzü güneş olsa, millet yoksa, vatan yoksa bayrak dalgalanmıyorsa asıl karanlık o zamandır.

HDP'li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni Soykırımı tanınması istenmiş aynen iade edilmiştir. TBMM çatısı altında diasporanın ajanı bulunmaktadır. Bu müptezel, kokuşmuş milletvekilinin meclis çatısı altında bulunması zuldür, kimden cesaret aldığı ortadadır. TBMM meşruiyet meclisi değildir, gayrimüslim azınlıkların meydan akıma yeri değildir. Türk milletine katliamcı diyenlerin buluşacağı yer değildir. Osmanlı'yı sırtından hançerleyenlerin dönemi çok gerilerde kalmıştır. Tarihi hadiseler günlük politikanın aleti haline getirilemez. 1915 olaylarının iç yüzünü saptırmak tarih suçudur. Yeri ve adresi TBMM olmamalıdır. CHP'li vekil de sözde soykırım yalanının peşine takılmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu elektrikle ilgili konuştuğun kadar sözde soykırımla ilgili ne zaman konuşacaksın? Destek misin? Selamsız Babacan akıllara durgunluk veren bir mesaj paylaşmıştır. Sözleriyle akıldanelik yapmaya kalkmıştır. Sözde soykırım bilirkişiliği taslamaları utanmazlıktır, gafilliktir, münafıklıktır.

ABD Başkanı Biden'ın bir kez daha sözde soykırımdan bahsetmesi bizim için hükümsüzdür ve kınanmayı hak etmektedir.

Dış telkinlerle azgınlaşmış şekilde ecdadımıza ihanet edilmesi tehcir kararını zorunlu hale getirmiştir. 1915 tehcir kararı doğru bir karardır bugün olsa yine aynısı yapılmalıdır. Sözde Ermeni çetelesi tutanlara soruyorum müslümanların katliamına niye susuyorsunuz?

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Bahçeli'den 'Kavala' yorumu: Hukukun kararına saygı duyulmalı
Bahçeli'den 'Kavala' yorumu: Hukukun kararına saygı duyulmalı
Bakan Varank, İMECE'nin uzay yolculuğu takvimini açıkladı
Bakan Varank, İMECE'nin uzay yolculuğu takvimini açıkladı
Patates krizi mi geliyor? Bakan Kirişçi açıkladı: 26 il karantinada
Patates krizi mi geliyor? Bakan Kirişçi açıkladı: 26 il karantinada
Belediye Başkanı makamına geçmeden önce öğrencileri okula bırakıyor
Belediye Başkanı makamına geçmeden önce öğrencileri okula bırakıyor
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Özel'e tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, CHP'li Özel'e tepki
Gizlilik Dereceli Belgelerde Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
Gizlilik Dereceli Belgelerde Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Bu Habere Tepkiniz

Üst dereceli akademik kadrolara başvurularda hizmet süresi şartı neden aranır?

Üst dereceli akademik kadrolara başvurularda hizmet süresi şartı neden aranır?

Üst dereceli (1-4) akademik kadrolara atamalarda hizmet süresi şartı aranmasının ilgili mevzuatımızda hukuken hiçbir temeli bulunmamaktadır.
Şube müdürlerine uzman öğretmenlik tazminatı ödenir mi?

Şube müdürlerine uzman öğretmenlik tazminatı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı uzman öğretmenlik sertifikası bulunan şube müdürlerine uzman öğretmenlik tazminatının ödenip ödenemeyeceğini hakkında görüş yazısı yayımladı.
Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

Anında Başvurun; Bu Fırsatı Kaçırmayın!

https://www.hangikredi.com/kredi/bayram-kredisi?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=bankalarin-bayram-kredisi-firsatlari_adv1747
Mudanya üniversitesi öğretim elemanı başvurularını şahsen istiyor!

Mudanya üniversitesi öğretim elemanı başvurularını şahsen istiyor!

Bursa'da yeni kurulan Mudanya Üniversitesinin öğretim elemanı alımında şahsen başvuru dayatması adayların tepkilerine yol açıyor!
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Toplu sözleşmeye de giren tayin mağduriyetinden hala ses yok!

Toplu sözleşmeye de giren tayin mağduriyetinden hala ses yok!

Üniversitelerdeki idari personelin tayin mağduriyetini çözüme kavuşması için büyük önem taşıyan toplu sözleşme hükmünün hayata geçmesi geciktirilmemeli!
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresiyle hak kaybı yaratır mı?

HİTAP'ta çıkan 'Değerlendirilmedi' ibaresiyle hak kaybı yaratır mı?

E-Devlet HİTAP "Birleştirilen Hizmetler" bölümünde görünen "Değerlendirilmedi" ibaresi neyi ifade etmektedir?
2009 öncesi sözleşmeli, 2009 sonrası kadrolu öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

2009 öncesi sözleşmeli, 2009 sonrası kadrolu öğretmen hangi Kanuna tabi olur?

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olmayanlar aylık bağlanma sisteminde 5510'a tabi olurlar.
Belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Belediye meclis üyeliğinin düşürülmesine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri, Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmeden belediye meclis üyesi seçildiği gerekçesi ile üyelikten düşürülmesine ilişkin mahkeme kararını bozdu.
En az lise mezunu 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

En az lise mezunu 3 bin 250 bekçi alımı yapılacak

Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacağını duyurdu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022.
Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 29.Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 29.Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri