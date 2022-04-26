SGK 'İşveren Temsilcisi' uygulaması başlatılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yüksek istihdam kapasiteli, çok sayıda işçi çalıştıran büyük işverenlerin, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerindeki iş ve işlemlerini takip etmek ve geciktirmeden sonuçlandırmak için "SGK İşveren Temsilcisi" uygulamasını hayata geçirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal güvenlik alanındaki iş ve işlemlerin, SGK merkez teşkilatı ile 81 ildeki sosyal güvenlik il müdürlükleri ve ilçelerdeki sosyal güvenlik merkezleri aracılığıyla yürütüldüğü hatırlatıldı.

Buralarda, talep ve başvuruların alınmasından sonuçlandırılmasına kadar işlemlerin tamamına yakınının elektronik ortamda yapıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İş yerlerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayısına göre kurum tarafından belirlenecek işverenlere taşra teşkilatı nezdindeki talep ve başvurularının öncelikle ele alınması, iş süreçlerinin kısaltılması, iş ve işlemlerin takibi yapılarak hızlı sonuçlandırılması için sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerindeki personel arasından 'SGK İşveren Temsilcisi' belirlenecek."

Uygulamanın ilk olarak İzmir ve Gaziantep sosyal güvenlik il müdürlüklerinde başlatılacağı, sonuçlarına göre diğer il müdürlüklerinde de yayılacağı bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"SGK İşveren Temsilcisi, memur, şef ve yönetici durumundaki personel arasından bir asil ve bir yedek olmak üzere belirlenerek, ad, soyad, unvan, e-posta adresi, iş yeri telefon numarası ve görevlendirilen personelin temsil durumuna (asil, yedek) ilişkin bilgiler sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne ait kurumsal e-posta adresi üzerinden ilgili iş yerinin işverenlerine bildirilecek. Böylece belirlenen büyük işverenlerin başvuru ve taleplerine ilişkin işlemlerin zaman kaybı yaşanmadan sonuçlandırılması sağlanacak."