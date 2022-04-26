Erdoğan Putin ile görüştü: İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıyalım

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Türkiye-Rusya ilişkileri ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, barışa giden yolun açılması için İstanbul görüşmelerinde yakalanan olumlu ivmenin devam etmesinin herkesin yararına olduğunu ifade etti.

Ateşkes sağlanmasının, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin ve tahliyelerin güvenli şekilde gerçekleştirilmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, herkese zarar veren bu gidişatın durdurulması ve kalıcı bir barışın tesis edilmesi için Türkiye'nin elinden gelen gayreti göstermeye devam edeceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerde çok önemli bir eşik olan İstanbul Sürecini liderler düzeyine taşıma teklifini de yineledi.