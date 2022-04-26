Ceza yazan polise tehdit: Seni aldıracağım, gel teke tek çıkalım
İstanbul Esenyurt'ta seyir halinde cep telefonuyla konuştuğu için ceza kesilen bir sürücü, trafik polisini ''Seni aldıracağım, üniformanı çıkar teke tek çıkalım'' diyerek tehdit etti
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda Özkan T. isimli sürücü, iddiaya göre araç kullanırken telefonla konuştuğu sırada polis ekiplerine yakalandı.
Geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayda, cezai işlem için durdurulan sürücü ile trafik polisi arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.
''SENİ ALDIRACAĞIM''
Hamile eşinin yanında boğazının sıkıldığını iddia eden sürücü, tehditler savurmaya başladı.
Polis memuruna, ''Sana saygım yok üzerindeki üniformaya saygım var. Çıkar üniformayı teke tek çıkalım. Seni aldıracağım" diyen sürücü ortalığı birbirine kattı.
Polis memuru ile birbirine giren sürücüyü çevredeki vatandaşlar ve diğer polisler güçlükle durdurabildi.
Sürücüye, araçla giderken telefonla konuşmak ve polise mukavemetten işlem yapıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız