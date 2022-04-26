KPSS 2022/7 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavı

DUYURU

(26 Nisan 2022)

KPSS-2022/7: Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

14 - 21 Nisan 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/7 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 26 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

Sonuçlar için Tıklayınız.

KPSS-2022/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler için Tıklayınız.

KPSS-2022/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (LİSANS) için Tıklayınız.

KPSS-2022/7 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (ÖN LİSANS) için Tıklayınız.

