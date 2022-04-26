Çalışma Bakanı'ndan 'emekli aylığı' müjdesi... 1 Mayis'ta duyuracak

Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'e emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:

- Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım.

- Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak.

En düşük emekli aylığı ne kadar?

Ocak 2022'de en düşük emekli maaşları yapılan sosyal refah düzenleme ile birlikte yüzde 66 artış ile 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti.