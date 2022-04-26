Roketatarlı saldırıda şehit sayısı 2'ye yükseldi

Kuzey Irak'ta yürütülen Pençe-Kilit Harekatı'ndan şehit haberi geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), roketatarlı saldırıda Sözleşmeli Er Yunus Kalkan'ın şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını duyurdu.

AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Yunus Kalkan'ın şehadet haberi Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ailesine ulaştı.

Yetkililer, Çamaltı Mahallesi'nde yaşayan baba Mehmet ve anne Melahat Kalkan'a oğullarının şehadet haberini verdi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Bekar olan 21 yaşındaki şehidin cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Yayladağı Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

ŞEHİT SAYISI İKİYE YÜKSELDİ

Yaralı askerlerden Sözleşmeli Er Fırat Canlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Pençe-Kilit Operasyonu birinci haftasını doldurdu. Öldürülen terörist sayısı 56 oldu. Bölgede 3 bin civarında terörist olduğu hesaplanırken operasyonun Kandil'e uzanacağı öğrenildi.