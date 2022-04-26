Roketatarlı saldırıda şehit sayısı 2'ye yükseldi
MSB yaptığı açıklamada; "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 26 Nisan'da teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Sözleşmeli Er Fırat Canlı şehit olmuştur." denildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), roketatarlı saldırıda Sözleşmeli Er Yunus Kalkan'ın şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını duyurdu.
AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ
Yunus Kalkan'ın şehadet haberi Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ailesine ulaştı.
Yetkililer, Çamaltı Mahallesi'nde yaşayan baba Mehmet ve anne Melahat Kalkan'a oğullarının şehadet haberini verdi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.
Bekar olan 21 yaşındaki şehidin cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Yayladağı Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.
ŞEHİT SAYISI İKİYE YÜKSELDİ
Yaralı askerlerden Sözleşmeli Er Fırat Canlı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
PENÇE-KİLİT OPERASYONU
Pençe-Kilit Operasyonu birinci haftasını doldurdu. Öldürülen terörist sayısı 56 oldu. Bölgede 3 bin civarında terörist olduğu hesaplanırken operasyonun Kandil'e uzanacağı öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız