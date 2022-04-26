Türk öğrenciler, ABD'de katıldıkları robotik yarışmasından ödülle döndü

06 Angora Robotik Takımı bu sene Ankara'daki bir lisenin öğrencileri tarafından kuruldu. Takım, Dünya'nın en prestijli robotik yarışması kabul edilen FIRST Robotics Copetition (FRC)'ye kayıtlarını yaptırdı. Nasa, Apple, Google gibi teknoloji devlerinin desteğiyle her sene gerçekleşen turnuvalarda görev alanlar arasında Boğaziçi, Stanford, MIT gibi Dünyaca Ünlü üniversitelerden de isimler yer alıyor.

Dünya çapında farklı bölgelerde düzenlenen turnuvalardan biri olan İzmir bölgesel turnuvalarından takımlarının ilham verici girişimciliğini kutlayan bir ödülle döndüler. Farklı ülkelerden gelen 40'i aşkın takımın katılımıyla düzenlene İzmir bölgesel turnuvalara katılan 06ANGORA, katıldıkları ilk yarışmada 'ilk sene takımları kategorisinde « Rookie Inspiration » ödülünü almayı başardı.

Daha sonra Bosphorus Bölgesel Turnuvalarına katıldılar. 06ANGORA, maddi imkansızlıklar, tecrübe eksikliği gibi belli başlı problemlere birtakım alarak göğüs gerdi ve Bosphorus Tunuvalarına katılım ücretini İstanbul'a giderken otobüste farklı sponsorlara ulaşarak bulmayı başardı. Robot için gerekli düzenlemelere de kaynak bulmayı başaran 06ANGORA, bir önceki yarışmalara kıyasla önemli gelişmeler kat etti. Takım, jüriyle yapılan görüşmeler, teftişler ve maçlar sonrasında Bosphorus Turnuvalarından alabilecekleri en prestijli ödül olan Rookie All Star Ödülü ile döndü. Bu ödül onlara ABD Dünya Şampiyonasına gitmeye hak kazandırdı.

Houston/Texas da 20-23 Nisan 2022 tarihlerinde, 50'ye aşkın ülkeden, 478 takımın katılımıyla gerçekleşen FRC Dünya Turnuvalarına iki mühendis velinin mentörlüğünde katılarak, kendi kategorilerinde birincilik elde eden 06ANGORA, Türkiye'yi yarışmanın onur tablosuna yazdırmayı başardı. Dünya Turnuvalarında aldıkları ikinci Rookie All-Star Ödülüyle beraber takım, katıldığı 3 turnuvadan da 3 ödülle dönebilmeyi başarmış olan tek ilk sene takımı olarak kayıtlara geçti. Teknik jüriyi, dev sponsorluklar almış takımların yanında gösterdikleri azim, çalışkanlık, dayanışma becerileriyle etkilediler. Afrika ve ülkemizde yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri bu ödülü almalarına büyük bir etken olarak gösterildi.

06ANGORA takım kaptanı Can, başarılarını şu şekilde değerlendirdi:

"Houston kentinde düzenlenen FRC Dünya Şampiyonası, bizim yaşlarımızda bir gencin gerçek dünya mühendisliğine adım atması için muazzam bir fırsat. Önemli olan bu fırsatı en doğru şekilde kullanabilmek. Takımımızdaki herkesin bunu farkında olduğundan şüphem yok. Bunun farkında olan sadece biz gençler değiliz. Takımımıza maddi ve manevi desteğini esirgemeyen değerli sponsorlarımız, her aşamada yanımızda olan değerli montörlerimiz de bu değer çerçevesine adımlarını atıyorlar. Bu yarışma bize sadece bir robot yapmayı değil, 21.yüzyılda küresel problemlere kafa yorabilmeyi, toplulukları birbirine bağlayan çözüm önerileri sunmayı, sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi öğretti ve başlı başına bir şirket kurmayı öğretti. Bizim ise bundan sonraki amacımız bu başarımızın mümkün olabildiğince fazla kişiye ilham olabilmesini sağlamak ve Dünya Çapında çok daha farklı projelere ülkemizin imzasını atabilmek."