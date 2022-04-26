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Çanakkale'de nitelikli yağma ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

Çanakkale'de düzenlenen operasyonda, "nitelikli yağma, ihaleye fesat karıştırma, tehdit ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri ileri sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Eklenme : 26 Nisan 2022 14:53
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Çanakkale'de nitelikli yağma ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla 5 zanlı yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Çanakkale'nin Biga ilçesi ile çevre ilçeler ve köylerde tehdit ve baskı yoluyla vatandaşları korkutup zorla para alma, ihaleye girecek olan kişilerden para talep etme, vermeyenlerin ihalelere sokulmaması ve bu ihalelere girilerek tutar yükseltme, satışa sunulan menkullerin alınarak vatandaşları mağdur etmek suretiyle çıkar sağlandığını tespit etti.

Zanlıların yakalanması için ekiplerce teknik ve fiziki takip çalışması başlatıldı.

Ekiplerin, Çanakkale ve Biga'da farklı adreslere düzenlediği eşzamanlı operasyonlarda, "nitelikli yağma, ihaleye fesat karıştırma, tehdit ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri ileri sürülen M.G, N.G, M.A, E.N ve C.G. yakalandı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda bir tabanca, 700 mermi ile çeşitli meblağlarda düzenlenmiş senetlere el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 zanlı daha sonra Biga Adalet Sarayı'na sevk edildi.

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