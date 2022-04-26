YÖK Başkanı paylaştı: Üniversitelerde maske zorunluluğu kaldırıldı
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske zorunluluğunun kaldırıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Nisan 2022 16:07
Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum."
Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum.Erol Özvar (@erolozvar) April 26, 2022