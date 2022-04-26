Patenli çocuğun altında kalarak öldüğü otobüsün şoförü salıverildi
Antalya'da patenli çocuklardan birinin altında kalarak hayatını kaybettiği, birinin de yaralandığı halk otobüsünün gözaltına alınan şoförü, serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 26 Nisan 2022 16:42
Muratpaşa ilçesinde tutunmaya çalıştığı otobüsün altında kalarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Emin Aydın'ın, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.
Çocuğun cenazesini teslim alan yakınları üzüntü yaşadı.
Aydın'ın cenazesi, Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Gözaltına alınan halk otobüsü şoförü S.G, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Kırcami Mahallesi Avni Tolunay Caddesi'nde dün S.G'nin kullandığı 07 AU 0400 plakalı özel halk otobüsünün arkasına tutunmaya çalışırken altında kalan patenli çocuklardan Emin Aydın hayatını kaybetmiş, İskender Oğuz (12) yaralanmıştı.Otobüse tutunan patenli çocuğun acı sonu Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız