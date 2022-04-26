Uçak kazasında ölen eğitmen pilot Otkum son yolculuğuna uğurlandı

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

Üst dereceli (1-4) akademik kadrolara atamalarda hizmet süresi şartı aranmasının ilgili mevzuatımızda hukuken hiçbir temeli bulunmamaktadır.

Malullükten dolayı GİH sınıfına geçen 5434'e tabi Emniyet Personelinin sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı.

Sokakta parçalanarak alev alan uçaktaki eğitmen pilot Furkan Otkum (29) ile pilot Murat Avşar (32) hayatını kaybetmişti. Olayda ayrıca 2 araç yanmış, 2 evde hasar meydana gelmişti.

Törende taziyeleri baba Sinan Otkum ile dayı Ahmet Polat kabul etti.

Pendik Mevlana Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine pilotun babası Sinan Otkum, diğer aile üyeleri ve yakınları katıldı.

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