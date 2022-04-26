HDP'li Ömer Öcalan hakkında soruşturma

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.

Üst dereceli (1-4) akademik kadrolara atamalarda hizmet süresi şartı aranmasının ilgili mevzuatımızda hukuken hiçbir temeli bulunmamaktadır.

Malullükten dolayı GİH sınıfına geçen 5434'e tabi Emniyet Personelinin sosyal güvenlik durumu nasıl olur?

2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı.

Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu, Öcalan'ın bir televizyon programında "Türkiye'nin ömrü uzun değil." şeklindeki açıklamaları nedeniyle resen soruşturma başlattı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net