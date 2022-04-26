Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı
2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 26 Nisan 2022 18:44
Polis Akademisi Başkanlığı, 2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzunun yayınlandığını duyurdu.
Ayrıntılı bilgi için; http://pa.edu.tr
Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzu yayımlanmıştır.Polis Akademisi (@paedutr) April 26, 2022
💻Ayrıntılı bilgi için;https://t.co/iiX5vcQJkr pic.twitter.com/huR7m7Uq60