Instagram'dan gönderiler için yeni özellik

TÜGVA'ya saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı
TÜGVA'ya saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı
Tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 TL'den başlayan fiyatlar
Tamamlayıcı sağlık sigortasında 6 TL'den başlayan fiyatlar
Sponsorlu İçerik
Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması: Mayıs'ta bitireceğiz
Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması: Mayıs'ta bitireceğiz
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 511 vaka, 14 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 511 vaka, 14 vefat
Kreşte tepki çeken görüntü! İdari soruşturma başlatıldı
Kreşte tepki çeken görüntü! İdari soruşturma başlatıldı
Bursa'da düşen uçakla ilgili hava yolu şirketinden açıklama
Bursa'da düşen uçakla ilgili hava yolu şirketinden açıklama
Roketatarlı saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi
Roketatarlı saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi
Bakan Özer: Yarından itibaren maske zorunluğunu kaldırıyoruz
Bakan Özer: Yarından itibaren maske zorunluğunu kaldırıyoruz
Türkiye 'eski normali'ne kavuşuyor
Türkiye 'eski normali'ne kavuşuyor
Bakan Koca: Maskesiz hayata geçiyoruz
Bakan Koca: Maskesiz hayata geçiyoruz
Gezi davası kararı tartışması: Bakan Bozdağ'dan açıklama
Gezi davası kararı tartışması: Bakan Bozdağ'dan açıklama
YÖK Başkanı paylaştı: Üniversitelerde maske zorunluluğu kaldırıldı
YÖK Başkanı paylaştı: Üniversitelerde maske zorunluluğu kaldırıldı
Devlet sanatçıları da ek gösterge talep ediyor
Devlet sanatçıları da ek gösterge talep ediyor
Çalışma Bakanı'ndan 'emekli aylığı' müjdesi... 1 Mayis'ta duyuracak
Çalışma Bakanı'ndan 'emekli aylığı' müjdesi... 1 Mayis'ta duyuracak
Ceza yazan polise tehdit: Seni aldıracağım, gel teke tek çıkalım
Ceza yazan polise tehdit: Seni aldıracağım, gel teke tek çıkalım
Erdoğan Putin ile görüştü: İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıyalım
Erdoğan Putin ile görüştü: İstanbul sürecini liderler düzeyine taşıyalım
SGK 'İşveren Temsilcisi' uygulaması başlatılacak
SGK 'İşveren Temsilcisi' uygulaması başlatılacak
Toç Bir-Sen: 3600 ek gösterge tüm memurları kapsamalı
Toç Bir-Sen: 3600 ek gösterge tüm memurları kapsamalı
Patates krizi mi geliyor? Bakan Kirişçi açıkladı: 26 il karantinada
Patates krizi mi geliyor? Bakan Kirişçi açıkladı: 26 il karantinada
MEB, 'Okul Ortaklığı Programı' başlatıyor
MEB, 'Okul Ortaklığı Programı' başlatıyor
Halen görevde olan askerler dahil 53 kişiye FETÖ gözaltısı
Halen görevde olan askerler dahil 53 kişiye FETÖ gözaltısı
2022 YDS/1 sonuçları açıklandı
2022 YDS/1 sonuçları açıklandı
Binali Yıldırım: Fiyatlar çok arttı, vatandaşlarımız sıkıntı içerisine düştü
Binali Yıldırım: Fiyatlar çok arttı, vatandaşlarımız sıkıntı içerisine düştü
Esenyurt'ta sitede kavga: Polisi darbedip silahını aldılar
Esenyurt'ta sitede kavga: Polisi darbedip silahını aldılar
Kovid şekeri tetikledi
Kovid şekeri tetikledi
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayramda ücretsiz olacak
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayramda ücretsiz olacak
Hasada sayılı günler kaldı! Ucuz sebze için geri sayım başladı
Hasada sayılı günler kaldı! Ucuz sebze için geri sayım başladı
Bayram öncesi araç satın alacaklar dikkat!
Bayram öncesi araç satın alacaklar dikkat!
O ilde 5 günde iki polis memuru kalp krizine yenik düştü
O ilde 5 günde iki polis memuru kalp krizine yenik düştü
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanacak
Koronavirüs Bilim Kurulu yarın toplanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
Ana sayfaHaberler Magazin

Instagram'dan gönderiler için yeni özellik

Instagram, kullanıcıların gönderileri profiline sabitlemesine izin verecek bir özelliği test ediyor.

Kaynak : TRT
Eklenme : 26 Nisan 2022 22:01
Yazdır
Instagram'dan gönderiler için yeni özellik

Instagram, yaptığı açıklamada, kullanıcıların belirli gönderileri fotoğraf ızgaralarının üzerinde profillerine sabitlemelerine olanak tanıyan yeni bir özelliği deniyor.

Yeni özellik şu anda test aşamasında ve platformdaki belirli kullanıcılar için gösteriliyor. Özelliğe erişimi olan kullanıcılar, gönderilerin yanındaki üç nokta menüsünden seçebileceğiniz "Profilinize sabitleyin" seçeneğini görüyor.

Meta'dan bir sözcü "İnsanların profillerinde gönderileri öne çıkarmasına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyoruz" dedi.

Profilinize belirli bir gönderiyi sabitleme yeteneği, fotoğraf ızgaralarında daha aşağı bir yere gömülmüş olabilecek favori gönderilerini vurgulamak isteyen kullanıcılar için hoş bir özellik olabilir. Bu özellik, sık sık gönderi paylaşan ancak belirli bir gönderiyi öne çıkarmak isteyen içerik oluşturucular için de faydalı olabilir.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Ece Erken eşinin mirasını reddetti
Ece Erken eşinin mirasını reddetti
Seda Sayan'ın mutlu günü
Seda Sayan'ın mutlu günü
Nusret Gökçe'nin bir tweet'i 6 bin dolara NFT olarak satıldı
Nusret Gökçe'nin bir tweet'i 6 bin dolara NFT olarak satıldı
Haluk Levent'ten Elon Musk için yardım çağrısı!
Haluk Levent'ten Elon Musk için yardım çağrısı!
Yıldız Tilbe: Sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım
Yıldız Tilbe: Sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım
Yıldız Tilbe: Kimseye hakaret etmedim, insan öldüren köpekleri alın dedim
Yıldız Tilbe: Kimseye hakaret etmedim, insan öldüren köpekleri alın dedim

Bu Habere Tepkiniz

Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı.
Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.' dedi.
Hemen başvurun, kartınız adresinize gelsin

Hemen başvurun, kartınız adresinize gelsin

https://www.hangikredi.com/kredi-karti/sorgulama?campaign=advertorial_memurlar&utm_source=Memurlar&utm_medium=PlanF&utm_campaign=Advertorial&utm_content=kredi-kartinda-yillik-aidata-son_adv1761
Malullükten dolayı GİH'e geçen polis nasıl emekli olur?

Malullükten dolayı GİH'e geçen polis nasıl emekli olur?

Malullükten dolayı GİH sınıfına geçen 5434'e tabi Emniyet Personelinin sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
KPSS 2022/7 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/7 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/7: Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Üst dereceli akademik kadrolara başvurularda hizmet süresi şartı neden aranır?

Üst dereceli akademik kadrolara başvurularda hizmet süresi şartı neden aranır?

Üst dereceli (1-4) akademik kadrolara atamalarda hizmet süresi şartı aranmasının ilgili mevzuatımızda hukuken hiçbir temeli bulunmamaktadır.
Şube müdürlerine uzman öğretmenlik tazminatı ödenir mi?

Şube müdürlerine uzman öğretmenlik tazminatı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı uzman öğretmenlik sertifikası bulunan şube müdürlerine uzman öğretmenlik tazminatının ödenip ödenemeyeceğini hakkında görüş yazısı yayımladı.
Mudanya üniversitesi öğretim elemanı başvurularını şahsen istiyor!

Mudanya üniversitesi öğretim elemanı başvurularını şahsen istiyor!

Bursa'da yeni kurulan Mudanya Üniversitesinin öğretim elemanı alımında şahsen başvuru dayatması adayların tepkilerine yol açıyor!
Toplu sözleşmeye de giren tayin mağduriyetinden hala ses yok!

Toplu sözleşmeye de giren tayin mağduriyetinden hala ses yok!

Üniversitelerdeki idari personelin tayin mağduriyetini çözüme kavuşması için büyük önem taşıyan toplu sözleşme hükmünün hayata geçmesi geciktirilmemeli!
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022.
Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 29.Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 29.Bölüm Fragmanı

Barbaroslar Akdenizin Kılıcı 29.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. TRT 1 ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Barbaroslar Akdenizin Kılıcı dizisinin yeni bölümü 28 Nisan Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak

RTÜK, 20 uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 mayıs 2022
Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Haftanın fırsat ürünleri (25-30)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri