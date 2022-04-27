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27 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları

27 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 00:02
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27 Nisan 2022'den önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda Engelliler Çalıştayı'na ve Temelli Düğün Salonu'nda iftar buluşmasına katılacak.

(Ankara/10.00/19.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Valiliği, Belediyeyi, AK Parti İl Başkanlığını ve Bakanlığa bağlı kuruluşları ziyaret edecek, Belediyenin düzenlediği halk iftarına katılacak.

(Giresun/15.45-19.05)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hamidiye Kültür ve Yumurtatepe Bölge parkları, Ordu Evi ve 27 Haziran Parkı'nda incelemelerde bulunacak, Valiliği ve Belediyeyi ziyaret edecek, Kent Meydanı'nda iftara ve tatlı ikramına katılacak.

(Sivas/15.00-22.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ziyaret edecek ve İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek.

(Karabük/17.00/17.15)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valiliği ziyaret edecek ve basın toplantısı yapacak, İl Sağlık Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Kadın Doğum Hastanesi'ne ziyarette bulunacak, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile bir araya gelecek.

(Aydın/10.30-15.00)

5- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bağcılar İlçe Başkanlığı geleneksel iftar programı ile Esenler Belediyesinin Kadir Gecesi "10 Bin Hatim 100 Bin Dua" özel programına katılacak.

(İstanbul/19.30/22.30)

6- TBMM'den

KAPAT [X]

- İYİ Partinin Grup Toplantısı düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Başta Marmara Denizi Olmak Üzere Denizlerimizdeki Müsilaj Sorununun Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu ele alınacak.

(TBMM/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası nisan ayı olağan meclis toplantısına katılacak.

(İstanbul/17.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DowAksa Karbon Elyaf Kompozit Malzeme Üretim Tesisi Temel Atma ile Yalova İhtisas OSB ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı İmza törenlerine iştirak edecek, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Gönül Sofrası Buluşması etkinliğinde yer alacak.

(Yalova/14.00-20.01)

3- TÜİK, mart ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile bir araya gelecek.

(Bogota)

2- Rusya-Ukrayna Savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, "Anayasa Yargısında Uluslararası İş Birliğinin Önemi" başlıklı özel oturuma başkanlık edecek, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin yetkilileriyle toplantıda bir araya gelecek.

(İstanbul/10.00/13.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kapadokya Alan Başkanlığında turizm sektörü temsilcileriyle buluşacak, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Derinkuyu Yeraltı Şehri'nde incelemede bulunacak, Derinkuyu Belediyesinin iftar programına katılacak.

(Nevşehir/15.00-19.36)

SPOR

1- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda 2021-2022 sezonunun şampiyonu İstanbul'da belli olacak. Bahçeşehir Koleji, finalin rövanşında İtalya'nın Unahotels Reggio Emilia takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın tek maçlı çeyrek final mücadelesinde Frutti Extra Bursaspor, deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımıyla karşılaşacak.

(Ljubljana/21.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nin yarı final turunda, Liverpool ile Villarreal ilk maçta karşı karşıya gelecek.

(Liverpool/22.00)

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