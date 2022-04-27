Taksim'de izinsiz gösteri yapan 51 kişi gözaltına alındı

Valiliğin açıklamasında, Beyoğlu'nda akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrası grupta bulunanlardan bazılarının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanıp izinsiz yürüyüş yaptığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin ikazlarına rağmen dağılmayarak slogan atmayı sürdüren 51 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Valilik açıklamasında konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da bildirildi.

Beyoğlu'nda, bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü üyelerinden oluşan bir grup, 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen kararı basın açıklamasıyla protesto etmişti.