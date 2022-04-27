Kılıçdaroğlu, ev hizmetlerinde çalışan kadınlarla iftar yaptı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev hizmetlerinde çalışan kadınlarla iftar yaptı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 07:25
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ev hizmetlerinde çalışan kadınlarla iftar yaptı.
CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Ankara'da ev işlerinde çalışan kadınlarla iftar yemeğinde bir araya geldi.
Yemeğin ardından kadınlarla sohbet ederek sorunlarını ve taleplerini dinleyen Kılıçdaroğlu, çözüm önerilerini anlattı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız