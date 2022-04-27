Bursa'daki uçak kazasında yürek burkan detay

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sokak ortasına düşen ve 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazası ile ilgili başlatılan soruşturma sürerken, kazaya ilişkin detaylar ortaya çıktı. Mersin'in Anamur İlçesi'nde dünyaya gelen Murat Avşar'ın en büyük hayali pilot olmaktı.

Ankara'da Vizyon Havacılık'tan PPL sertifikasını alarak pilotluğa hak kazanan Avşar'ın havayolu pilotu olmak ve PIC (karar veren pilot) sertifikası için 100 saatlik bir eğitim uçuşunu tamamlaması gerekiyordu. 90 saatlik uçuşu tamamlayan genç pilot, geri kalan 10 saatlik uçuş için Bursa'da faaliyetlerini sürdüren YBS havacılık şirketine önceki gün müracaat etti ve uçuşlarını tamamlamak için anlaştı.

İLK UÇUŞ 4 SAAT SÜRDÜ

Havayolu şirketine ait UPT kuyruk numaralı Tecnam P 2002JF tipi tek motorlu uçakla iki gün önce Yunuseli Havalimanı'ndan havalanan pilot Murat Avşar, 10 saatlik lisans programının 4 saatini tamamlayarak geri döndü.

Avşar kazanın olduğu gün de tekrar 4 saatlik bir eğitim için Yunuseli Havaalimanı'ndan Yenişehir Havalimanı'na gitmek üzere gözetmen pilot Furkan Otkum ile havalandı. Uçak, kalkış yaptıktan yaklaşık 5 dakika sonra kırıma uğradı. Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde düşerek alev alan uçakta bulunan Furkan Otkum ile Murat Avşar hayatını kaybetti.

SADECE 6 SAATİ KALMIŞTI

Kazada hayatını kaybeden Murat Avşar'ın en büyük hayali olan havayolu pilotu olmaya ilk adım olan PIC (Karar veren pilot) sertifikası alabilmek için sadece 6 saatlik bir eğitime ihtiyacı kalmıştı. Kazada ölen gözetmen pilot Furkan Otkum ise Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Genel Havacılık İşletmesi Uçuş Akademesi'nden 2019 yılında mezun olmuştu ve uzun süredir şirkette eğitim pilotu olarak görev yapıyordu.

ENKAZ KALDIRILDI, 3 GÖZALTI

Kazanın ardından Ankara'dan gelen kaza kırım ekibi enkazda incelemeler yaptı. İncelemelerin ardından uçağın enkazı sokaktan kaldırılırken, kazayla ilgili olarak YBS havacılık şirketi sahibi Yenal Ahmet T. İle birlikte, uçağın uçuş kurallarına uygunluğunu denetleyen Fevzi A. ve Uçak Teknisyeni Mustafa K. gözaltına alındı.

HAVAYOLU ŞİRKETİ AÇIKLAMA YAPTI

Uçağın bağlı olduğu hava yolu şirketi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: " Acımız çok büyük. Bu zorlu süreç bizler kadar vefat eden pilotlarımızın yakınları için de zor bir süreçtir.

Bu elim kazanın meydana geliş sebeplerinin şeffaflıkla araştırılması konusunda hava aracı, motor, pervane üreticileri, emniyet güçleri, ulaşım emniyeti inceleme komisyonu ve ilgili diğer tüm otoritelerle iletişimimiz, koordinasyonumuz ve inceleme sürecimiz devam etmektedir. Öte yandan vefat eden ekibimizin aileleri ile de temas halinde ve yaralarımızı sarmak için var gücümüzle çalışmaktayız"

Pilot olmak isteyen bir kişinin özel pilot lisansı (PPL) alabilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı olan eğitim organizasyonlarında 100 saat teori, 45 saat uçuş eğitim alması gerekiyor. PPL lisansını alan kişinin eğitimine devam etmesi durumunda en az 100 saat PIC ( Karar Veren Pilot ) uçuşu yapması gerekiyor.

PIC uçuşlarını tamamlayan pilot adayının gece ve aletli uçuş eğitimini tamamladıktan sona ise ticari pilot lisansı alabilmesi için 15 saat daha uçuş yapması gerekiyor. Bunları tamamlayan pilotlar havayollarına başvurup yeni bir eğitim sürecine dahil oluyorlar.

BAYRAMDAN SONRA DÜĞÜN YAPACAKTI

Ölen pilot Furkan Otkum'un dayısı Ahmet Polat, yeğeninin 4,5 yıldır pilotluk yaptığını belirterek, "Yeni bir Furkan faciası olmaması adına söylüyorum; bu insanlar bizim tepemizde uçuyorlar, vasıflı mı vasıfsız mı, kaç saat uçmuş, nasıl bu aşamaya gelmiş, bunların araştırılması gerekiyor.

Bizim canımız gitti ama başka canların gitmesini istemiyoruz. Herkesin Furkan'la uçmak istediğini biliyoruz. Burada şirketi suçlamak için envanter bilgileri gerekiyor. Envanterde uçağın başına neler geldiği belli. Ben duyduğumu söylüyorum; bu uçak önce İzmir'e gidip geliyor, sonra Furkan'a veriliyor, tekrar bir öğrenciyle eğitim yaptırılıyor.

Bu doğru mu değil mi bilmiyoruz. Yetkililere sesleniyorum; lütfen bu şirketler denetlensin, yeni Furkan olayları yaşanmasın. Furkan pilotluk hayalinin yanında bunu benimsemiş biriydi" dedi. Polat, yeğeninin Ramazan Bayramı'ndan sonra nişanlısıyla düğün yapmayı planladığını söyledi.

DÜŞME ANI KAMERADA

Uçak kazasında olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde uçağın düşme anı, patlama ve yangın anlarının yanı sıra mahalle sakinlerinin panik yaşaması, uçağın çarptığı evin sahibi olan kadının küçük bir çocukla kaçması yer alıyor.

TUNA ÇAM