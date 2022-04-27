Eser Yenenler hastanelik oldu!
Çocuklarıyla oynarken bir anda fenalaşan ünlü oyuncu Eser Yenenler, sevenlerini korkuttu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 27 Nisan 2022 09:50
38 yaşındaki Eser Yenenler evde ağrı hissedince eşi Berfu Yenenler ile hastanenin yolunu tuttu.
Sağlık durumu iyi
Yapılan kontrollerin ardından apandisitinin patladığı anlaşılan Yenenler hemen ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyonun ardından Eser Yenenler'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Eşini hasta yatağındayken çektiği görüntüleri sosyal medyadan yayınlayan Berfu Yenenler,
"Sana neden nazar değiyor, neden böyle oldu. Bir kere çocuk baktın, sosyal medya hikayelerine baktım çocuklarla iki koştun apandisitin patladı"dedi.
Nazar değiyor
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