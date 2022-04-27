Öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı

Yaklaşık 700 bin öğrencinin bulunduğu kentte Kovid-19 tedbirleri kapsamında okulda derslere maskeli girmek zorunda kalan çocuklar, yaklaşık 3 yıl sonra maskesiz sınıfa girmenin mutluluğunu yaşadı.

Karabağlar ilçesinde 930 öğrencinin bulunduğu Agah Efendi İlkokulunda eğitim gören öğrencilerin de yeniden maskesiz okula girdikleri için heyecanlı oldukları gözlendi.

Sabah zilinin çalmasının ardından sınıflara alınan öğrenciler, uzun süre sonra maskesiz olarak ders yaptı.

1. sınıf öğrencisi İlkin Tuncay, AA muhabirine, bu yıl okula başladığını ve şimdiye kadar salgın nedeniyle sürekli maskeli okula geldiğini belirterek, "Maskeyle derse girmek zor oluyordu, bunun için çok sevinçliyim." dedi.

Gece Reyhan Yazar ise okul, öğretmen ve arkadaşlarını çok sevdiğini dile getirerek, "Maske nedeniyle özellikle oyun oynarken pek rahat olmuyordu şimdi artık maske takmadan derslere gireceğimiz için çok mutluyum. Umarım bir daha maske takmak zorunda kalmayız." diye konuştu.