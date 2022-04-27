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Trafiğe martta 97 bin 974 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 25 milyon 478 bin 989'a yükseldi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 11:13
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Trafiğe martta 97 bin 974 aracın kaydı yapıldı

Trafiğe mart ayında 97 bin 974 aracın kaydı yapılırken 3 bin 947 aracın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı martta 94 bin 27 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24,9 azalarak 97 bin 974'e geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 11,2 azalışla 3 bin 947'ye düştü. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, bu yılın üçüncü ayında 94 bin 27 artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 50,9'unu otomobil, yüzde 25,7'sini motosiklet, yüzde 13,5'ini kamyonet, yüzde 5,5'ini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Martta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 47,2 arttı. Bu artış motosiklette yüzde 74,1, otobüste yüzde 57,9, otomobilde yüzde 44,9, traktörde yüzde 37, kamyonda yüzde 32,3, minibüste yüzde 27,8, kamyonette yüzde 26,6 oldu. Martta özel amaçlı taşıt kaydında ise yüzde 41,5 azalış görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların martta yıllık değişimlerine bakıldığında, motosiklette yüzde 25 ve otobüste yüzde 17,6 artış kaydedilirken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 74,5, otomobilde yüzde 37,7, traktörde yüzde 27,4, kamyonette yüzde 26,8, minibüste yüzde 16,1 ve kamyonda yüzde 5,4 azalış oldu.

- Trafiğe kayıtlı araç sayısı mart sonu itibarıyla 25,5 milyona ulaştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 25 milyon 249 bin 119'dan 25 milyon 478 bin 989'a yükseldi.

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,9'unu motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

- Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 762 bin 321 taşıtın yüzde 66'sının otomobil, yüzde 16,9'unun kamyonet, yüzde 7,6'sının motosiklet, yüzde 3,9'unun traktör, yüzde 2,7'sinin kamyon, yüzde 2,1'inin minibüs, yüzde 0,6'sının otobüs ve yüzde 0,2'sinin özel amaçlı taşıtlar olduğu belirlendi.

Mart ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,8'i Renault, yüzde 10'u Volkswagen, yüzde 9,5'i Fiat, yüzde 7,8'i Hyundai, yüzde 6,2'si Dacia, yüzde 6,2'si Opel, yüzde 6,1'i Toyota, yüzde 5,9'u Honda, yüzde 5,2'si Peugeot, yüzde 4,6'sı Skoda, yüzde 3,9'u Audi, yüzde 3,8'i Citroen, yüzde 3,6'sı Mercedes-Benz, yüzde 2,7'si BMW, yüzde 1,8'i Seat, yüzde 1,8'i Ford, yüzde 1,7'si Kia, yüzde 0,9'u Nissan, yüzde 0,8'i Volvo, yüzde 0,5'i Jeep ve yüzde 3,2'si diğer markalar oldu.

Mart ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 831 bin 96 otomobilin ise yüzde 37,4'ü dizel, yüzde 35,7'si LPG, yüzde 25,8'i benzin yakıtlı, yüzde 0,8'i elektrikli veya hibrit araçlardan oluştu. Otomobillerin yüzde 0,3'ünün ise yakıt türü bilinmiyor.

- Ocak-mart döneminde 240 bin 370 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

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Ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 25,7 azalarak 240 bin 370 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 14,1 azalışla 10 bin 164 olarak gerçekleşti. Bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında 230 bin 206 artış görüldü.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 126 bin 121 otomobilin yüzde 70,4'ü benzin, yüzde 16,6'sı dizel, yüzde 10,6'sı elektrikli veya hibrit iken yüzde 2,4'ü LPG yakıtlı olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 33,5'i 1300 ve altı, yüzde 27'si 1401-1500, yüzde 24,4'ü 1301-1400, yüzde 7,1'i 1501-1600, yüzde 6,3'ü 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 39,9'u beyaz, yüzde 28,2'si gri, yüzde 11,1'i mavi, yüzde 7,8'i kırmızı, yüzde 7,2'si siyah, yüzde 2,9'u turuncu, yüzde 1,4'ü yeşil, yüzde 0,8'i kahverengi ve yüzde 0,7'si sarı renklerinden oluştu.

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