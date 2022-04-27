Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na zabıta memuru alımı yapılacaktır.

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

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