Bayramda Ankara'da toplu ulaşım ücretsiz olacak

Ücretsiz ulaşım hizmeti, 2-3 ve 4 Mayıs'ta saat 06.00'dan 24.00'e kadar uygulanacak.

Mezarlıklar için ring hizmeti

EGO Genel Müdürlüğü ayrıca arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı'nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı'nda 2, Ortaköy Mezarlığı'nda ise 1 olmak üzere 7 solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenleyecek.

Saha denetim sorumluları ile otobüs filo takip ve raylı sistem kontrol merkezlerince anlık olarak yapılacak gözetimlerde yolcu yoğunluğuna göre vatandaşların mağdur olmamaları için ilave otobüs ve tren seferleri de konulabilecek.