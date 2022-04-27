Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 11:43
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli erler Yunus Kalkan, Fırat Canlı ve Doğukan Korkmaz'ın ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız