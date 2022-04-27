Gaziantep'te FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Eklenme : 27 Nisan 2022 12:05
2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Cuma T. ile avukatı katıldı.
Sanık, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.
Duruşma savcısı, sanığın örgütün 4-5 "öğrenci evi"nden sorumlu olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Cuma T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız