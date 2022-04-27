Kılıçdaroğlu yine sözlerini tekrarladı: Ya beraber yürüyelim ya yolunuz açık olsun

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilere yaptığı açıklamasında dünkü yankı uyandıran grup toplantısı konuşması için sorulara cevap verdi.

-Vatanına bağlı bütün kesimleri yol arkadaşım olarak kabul ettim ve çağrı yaptım. Vatanını satanlarla kavga etmemiz lazım dedim doğru mu doğru.

-Yurttaşlarımı uyarmak zorundayım. Allah aşkına bana söyler misiniz milyonlarca çocuğun karanlığa mahkum edildiği ülkede ben ne söyleyeyim? Bu çocuklar nasıl okula gidiyor, nasıl besleniyor, nasıl banyo yapıyor? Ben onların yaşadığı dramı yaşamak zorundayım o konuşmayı yapmak için. Ben o dramı yaşadım ve o konuşmayı yapmak benim hakkım.

-Açık ve net Türkiye'nin çözülemeyecek sorunu yoktur. Var olan iktidar çözemez. Bu sorunun çözümünün tek yolu var demokratik yollarla sandığın gelmesi. Bu nedenle arkadaşlarıma söyledim, yol arkadaşı olmak istiyorsanız buyrun gelin beraber yürüyeceğiz, eğer mevcut düzenden memnunsanız yolunuz açık olsun, ayrılın.

Gazetecilerin "Yalnız bırakıldığınızı mı düşünüyorsunuz sorusuna Kılıçdaroğlu "Hayır. Geniş kitleleri yanıma çekmeye, kitlelerin sözcüsü olmak için yaptım açıklamayı." dedi