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Elon Musk'ın Twitter hamlesi hangi değişikliklere yol açacak

Forbes dergisine göre dünyanın en zengin iş insanı Elon Musk uzun zamandır Twitter'ı satın almak için büyük bir çaba içindeydi. Sonunda hedefine ulaşarak dünya liderlerinin, sanatçıların, siyasetçilerin, sporcuların ve bilim insanlarının sıklıkla kullandıkları mikroblog sitesi Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 12:33
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Elon Musk'ın Twitter hamlesi hangi değişikliklere yol açacak

Anlaşmayı kamuoyuyla yine Twitter üzerinden paylaşan Musk, "İfade özgürlüğü, işleyen bir demokrasinin temel taşıdır ve Twitter, insanlığın geleceği için hayati önem taşıyan konuların tartışıldığı dijital şehir meydanıdır." diyerek, Twitter'ın var olan potansiyelini ortaya koymak için çalışacağını beyan etti.

Aslına bakılırsa Twitter yönetim kurulu, Musk'ın Twitter'ın tümünü satın almasını engellemek adına zehir hapı veya hissedar hakları anlaşmasını benimseyerek bunun önüne geçmeyi hedeflemişti. Ancak Musk hisselerini elinden çıkaracağını söyleyerek tüm hissedarlara gözdağı verdi. Bu satışın ardından ise Twitter çalışanlarının yanı sıra kamuoyunda da birtakım endişeler ortaya çıktı. Kimi teorisyenlere göre Twitter'daki kurallar ciddi anlamda gevşetilecek ve bu durum birtakım ihlallere neden olacak.

- Musk Twitter'a ne gibi yenilikler getirecek?

Twitter'da muazzam bir hayran kitlesine sahip olan Musk takipçileriyle oldukça yoğun bir şekilde etkileşime giriyor ve onlara dönem dönem anketler uyguluyor. Twitter'da köklü değişiklikler yapacağını da buradaki açıklamalarından çıkarmak mümkün.

Bu anketler sonucunda çok fazla ilgi gören bir istek "düzenleme butonu" olmuştu. Bilindiği üzere Facebook, Instagram ve diğer sosyal medya uygulamalarından farklı olarak Twitter'da yayınlandıktan sonra bir içeriğin değiştirilmesi mümkün değil. Musk ise insanların tweetlerini düzenlemesine izin vermeyi desteklediğini dile getirdi. Belki de yapacağı ilk inovasyon düzenleme butonunun Twitter'a entegre edilmesi olacak.

Buna ek olarak Musk, Twitter'da insanların ne gördüğünü ve içeriğin ne kadar geniş bir alana yayıldığını belirleyen yazılımın kırılması gerektiğini söyledi. Bu durum açık şekilde algoritma değişikliğine işaret ediyor. Bundan sonraki süreçte bu algoritma değişikliğiyle farklı bir Twitter dünyası kullanıcıları bekliyor olacak.

- Trump Twitter'a geri dönebilir

Twitter'ın mevcut CEO'su Parag Agrawal, Twitter'ın daha az içerik denetleme kararı alması ve kullanıcıların sosyal beslemeleri üzerinde daha fazla kontrole sahip olması için bu platformu merkezi olmayan hale getirmek için çalışmalar gerçekleştiriyordu. Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından ne gibi bir durumla karşı karşıya kalınacağını tahmin etmek için henüz erken.

Demokrasi ve özgürlükler bağlamında da Elon Musk'ın bazı adımlar atması bekleniyor. Örneğin Musk, Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın platforma dönmesine kapı aralıyor. Öte yandan bazı kaynaklar Trump'ın şimdilik kendi sosyal medya platformu Truth Social'ı kullanmayı tercih edeceğini dile getiriyor. Ancak bununla ilgili henüz net bir açıklama yok. Yine de Trump'ın askıya alınan hesabının tekrar aktif hale gelmesi muhtemel.

- Verilerin işlenmesi, güvenlik ve reklamlar

Elon Musk, genellikle Twitter'ı reklam ve pazarlama aracı olarak kullanıyor. Bundan sonraki süreçte de Musk Twitter'ı aynı hedefler doğrultusunda kullanabilir. Fakat verilerin işlenmesi ve güvenliği açısından bu konuda ciddi endişeler var.

Bilindiği gibi Twitter mesajları doğrudan şifrelenmiyor. Ayrıca bir şifreleme anahtarı gerektirmediğinden mesajları şirket içindeki kişilerin görmesi son derece kolay. Özel mesajları silme seçeneği olsa da platform bunun yalnızca bireysel bir kullanıcı için verileri kaldırdığı konusunda uyarı yapıyor. Diğer taraflar bu mesajı görmeye devam edebiliyor. Yani mesajlar Twitter sunucularında tutuluyor. Dolayısıyla bu verilerin Elon Musk tarafından farklı amaçlar için kullanılması ihtimal dahilinde.

Musk'ın Twitter reklamcılığını da ön plana çıkaracağı iddiaları giderek yaygınlaşmaya başladı. Sosyal medya şirketleri açısından kıyas yapıldığında Twitter reklamları diğer mecralara kıyasla hep ikinci planda yer alıyor. Musk'ın bundan sonraki stratejisi reklam planlamasını gözden geçirmek olacaktır.

- Bot hesaplara karşı savaş

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Musk'ın sahte ve bot hesaplara da savaş açması bekleniyor. Twitter'ı özel hale getirme planını zaten sürekli dile getiriyordu. Ayrıca yakın zamanda attığı bir tweette "Twitter teklifimiz başarılı olursa, spam botlarını yeneceğiz veya denerken öleceğiz!" diyerek bu savaşı aleni bir şekilde gerçekleştireceğinin altını çizmişti. Bunun ardından platformdaki tüm insanların kimliğinin doğrulanmasını isteyeceğini söyleyen başka bir tweet daha atmıştı.

"Ürünü yeni özelliklerle geliştirerek, güveni artırmak için algoritmaları açık kaynak haline getirerek, aynı botları yenerek ve tüm insanların kimliğini doğrulayarak Twitter'ı her zamankinden daha iyi hale getirmek istiyorum." ifadelerinden de anlaşılacağı üzere artık yeni Twitter'da kimlik doğrulama işlemiyle karşılaşabiliriz. Bilindiği gibi Twitter'da anonim kalmak diğer mecralara kıyasla daha kolay olduğu için birçok sosyal medya kullanıcısı burayı tercih ediyordu. Şimdi Elon Musk'ın kimlik doğrulama sistemini nasıl ve ne şekilde sisteme entegre edeceğini tahmin etmek güç olsa da Twitter için yeni bir dönemin başladığını söylemek yanlış olmayacak.

- Uzlaşı ön plana çıkabilir

Elon Musk kripto para piyasasına yönelik söylemleriyle de adından sıkça söz ettiriyor. Twitter'ın bundan sonraki süreçte özellikle bu konularda daha hassas bir tutum sergilemesi ve manipülatif hesaplara karşı daha sert olması bekleniyor.

Hatırlanacak olursa Musk ile Türkiye arasında olumlu temaslar gerçekleştirilmişti. Bu kapsamda Musk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dahi görüşmüştü. Bu nedenle Twitter'ın Türkiye ile ilgili konularda daha olumlu olması ve bundan sonraki süreçte Türkiye ile daha yakın bir ilişki geliştirmesi öngörülüyor. Uzun dönemli yatırımlar ve mevcut iş birliğini geliştirecek adımların yanında artık Twitter konusunda da uzlaşı kültürünün oluşması muhtemel.

- Musk başkanlık seçimlerine mi hazırlanıyor?

Son olarak, bir diğer nokta da bu kadar zengin bir iş insanının neden Twitter gibi bir sosyal medya mecrasını satın alarak servetinin önemli bir kısmını buraya aktardığı. Burada ekonomi ve siyaset etkileşiminin olduğunu gözlemlemek mümkün. Kimi çevrelerde Musk'ın ABD'deki başkanlık seçimlerine hazırlandığı, dolayısıyla kitlelere buradan ulaşmayı arzuladığı dillendiriyor.

Musk'ın kendi ürün ve şirketlerini tanıtması ve sosyal medya mecraları arasında Twitter'ı birinci sıraya çıkararak servetine servet katma arzusu diğer ihtimaller arasında. Aslında tüm dünyada tanınan bir iş insanı olan Musk'ın Twitter'ı hangi amaçla kullanacağını tahmin etmek oldukça zor. Ancak Musk'ın Twitter hamlesiyle artık büyük bir medya patronu haline geldiği ve Twitter'a farklı özellikler ekleyerek diğer sosyal medya mecralarını gölgede bırakmak için uğraşacağı gerçeği göz ardı edilmemeli.

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