Kalp krizi sonu hayatını kaybeden komiser yardımcısı için tören düzenlendi

Osmangazi Köprüsü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli Biçer, bugün sahur için kalktığı ikametinde rahatsızlandı.

Ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan Biçer, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biçer için İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, polis memurunun ailesi ve yakınlarına taziyelerini iletti.

Saygı duruşunda bulunulması, özgeçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından Biçer'in Türk Bayrağına sarılı naaşı cenaze aracına alındı.

Törene, polis memurunun ailesi ve yakınları ile İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, protokol üyeleri ve emniyet mensupları katıldı.

İki çocuk babası Biçer, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gönderildi.