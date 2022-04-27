'Gebelik şansını artırdığı' iddia edilen yöntemlerle ilgili uyarı

'7 bin 500 TL maaşla çalışacak şoför bulamıyoruz'
'7 bin 500 TL maaşla çalışacak şoför bulamıyoruz'
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Sponsorlu İçerik
DEVA Partisi'nden seçim kararı
DEVA Partisi'nden seçim kararı
Yargı çalışanları da 3600 ek gösterge düzenlemesi istiyor
Yargı çalışanları da 3600 ek gösterge düzenlemesi istiyor
Bilim Kurulu Üyesi: Artık bu bayram bir arada olma zamanı
Bilim Kurulu Üyesi: Artık bu bayram bir arada olma zamanı
'Milletimiz hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecek'
'Milletimiz hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecek'
Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi
Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Altının gram fiyatı 906 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 906 lira seviyesinden işlem görüyor
Kapalı alanlarda maske kullanmanın detayları belli oldu
Kapalı alanlarda maske kullanmanın detayları belli oldu
Son tertip 10 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor
Son tertip 10 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor
Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alındı
Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alındı
5 üniversite 174 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite 174 personel almak için ilana çıktı
12 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
12 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Don nedeniyle meyve fiyatları 'ikiye katladı'
Don nedeniyle meyve fiyatları 'ikiye katladı'
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun görevden alındı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun görevden alındı
Bakanlık Personel Genel Müdürü kalp krizi geçirdi
Bakanlık Personel Genel Müdürü kalp krizi geçirdi
İkinci el otoda bayram hareketliliği, satışlar arttı
İkinci el otoda bayram hareketliliği, satışlar arttı
Kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü öldü
Kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü öldü
TÜGVA'ya saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı
TÜGVA'ya saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için tarih verdi
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için tarih verdi
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 511 vaka, 14 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 511 vaka, 14 vefat
Kreşte tepki çeken görüntü! İdari soruşturma başlatıldı
Kreşte tepki çeken görüntü! İdari soruşturma başlatıldı
Bursa'da düşen uçakla ilgili hava yolu şirketinden açıklama
Bursa'da düşen uçakla ilgili hava yolu şirketinden açıklama
Roketatarlı saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi
Roketatarlı saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi
Bakan Özer: Yarından itibaren maske zorunluğunu kaldırıyoruz
Bakan Özer: Yarından itibaren maske zorunluğunu kaldırıyoruz
Türkiye 'eski normali'ne kavuşuyor
Türkiye 'eski normali'ne kavuşuyor
Bakan Koca: Maskesiz hayata geçiyoruz
Bakan Koca: Maskesiz hayata geçiyoruz
Gezi davası kararı tartışması: Bakan Bozdağ'dan açıklama
Gezi davası kararı tartışması: Bakan Bozdağ'dan açıklama
YÖK Başkanı paylaştı: Üniversitelerde maske zorunluluğu kaldırıldı
YÖK Başkanı paylaştı: Üniversitelerde maske zorunluluğu kaldırıldı
Devlet sanatçıları da ek gösterge talep ediyor
Devlet sanatçıları da ek gösterge talep ediyor
Ana sayfaHaberler Sağlık

'Gebelik şansını artırdığı' iddia edilen yöntemlerle ilgili uyarı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, daha önce tüp bebek tedavisi denemeyen veya deneyip başarılı olmayan çiftlere önerilen ve umut olarak sunulan yöntemlere ilişkin uyarılarda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 13:22
Yazdır
'Gebelik şansını artırdığı' iddia edilen yöntemlerle ilgili uyarı

Prof. Dr. Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, yaşam şartlarındaki değişiklikler nedeniyle kadınların artık anne olmayı ileri yaşlara erteleyebildiklerini ancak bunun bazı riskler ile gebe kalmada zorluklara yol açabildiğini belirtti.

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, 10 yıl öncesine nazaran 40 yaş üzeri gebeliklerin binde 20'den binde 60'a yükseldiğini aktaran Buyru, gelişmiş ülkelerde daha belirgin olmak üzere ortalama gebelik yaşının 10 yıl içerisinde 3-4 yaş ileriye taşındığını ifade etti.

Prof. Dr. Buyru, çocuk sahibi olmak amacıyla tüp bebek merkezlerine başvuran kadınların yaş ortalamasının da 35'in üzerine çıktığına işaret ederek, "Kadının yaşı ilerledikçe yumurta sayısı azalıyor. 'Yumurta kalitesi' olarak nitelendirebileceğimiz, yumurtalarda kromozom bozukluğu riski artıyor. Bu da kolay gebelik oluşmamasına ve oluşan gebelikte düşük ya da bebekte kromozom bozukluğu risklerinin artışına neden oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Kırk yaşından sonra gebe kalamayarak, tedaviye başvuran kişiler için tüp bebek tedavisinin en uygun ve şansın en yüksek olduğu yöntem olduğuna dikkati çeken Buyru, şöyle devam etti:

"Ancak bir aylık tedavi ile bu grupta gebelik şansı yüzde 20 civarında. 45 yaş ve üstünde gebelik şansı yüzde 5'in altındayken bebek sahibi olma ihtimali yüzde 1 civarında. 40 yaş üzerindeki kadınların gebeliği yüzde 50 düşükle sonuçlanıyor. Düşük riski 45 yaş üzerinde yüzde 80'e çıkıyor. Bu grupta bazı hastalarda hormon tetkikleri ve ultrasonografide gelişecek yumurta görülmemesi nedeniyle tedaviye başlanamaması de söz konusu olabiliyor. Tedaviye başlananların bir kısmındaysa yumurta gelişimi olmadığı için tedavi yarıda kalabiliyor. Yine yumurta toplansa dahi iyi kalitede olmayabiliyor ya da embriyo gelişimi olmayabiliyor."

- "Kısırlık tedavisinde 'alternatif ve bütünsel tıp' uygulamaları kalıcı hasarlara yol açabilir"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Buyru, yumurta sayısı az olan veya ileri yaştaki kadınlara, gebelik şansını artırma iddiasıyla çeşitli yöntemler önerilebildiğini belirtti. Bunların herhangi bir yararı kanıtlanmamış, bazı durumlarda zararlı da olabilen pahalı tedaviler olduğuna değinen Buyru, "Daha önce tüp bebek tedavisi denemeyen veya deneyip başarılı olmayan çiftler kendilerine umut olarak sunulan bu yöntemlere kurtarıcı gözüyle bakıyorlar. PRP, kök hücre, çeşitli vitaminler, rahim içinin kazınması, embriyo glue, bağışıklık sistemiyle ilgili tetkik ve tedaviler, IVIG ve ERA bu amaçla kullanılabiliyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Buyru, bunların çoğunun güvenilir olmayan, az bir vaka grubunda denenmiş, bilimsel hiçbir dayanağı bulunmayan ya da yapılan güvenilir çalışmalarda yararı gösterilemeyen yöntemler olduğunu belirtti.

"Alternatif ve bütünsel tıp" diye adlandırılan yöntemlerin de kısırlık tedavisinde yeri olmadığını vurgulayan Buyru, bu işlemlerin yararı olmadığı gibi kalıcı hasarlara yol açma riskleri de bulunduğunun altını çizdi.

- "Yurt dışındaki merkezlere donasyon yöntemi için başvuruluyor"

Yumurta sayısı yeterli olmayan ya da hiç yumurtası olmayan, birkaç kez denemeyle sonuç alamamış kadınların başkasından alınan yumurta ile tüp bebek denemesi (donasyon) yaptığını aktaran Buyru, Türkiye'de yasak olan bu yöntemin Kıbrıs'ta uygulandığını belirtti.

Bu yöntemin maliyetinin normal tüp bebek tedavisinin 4-5 katına ulaşabildiğinden bahseden Buyru, "Kıbrıs'ta 50 civarında tüp bebek merkezi var. Tıbbi, hukuki ve dini yönleri tartışılabilecek bu yöntemle gebelik şansı yüzde 50'nin üzerine çıkıyor. Ülkemizden de pek çok çift bu yönteme başvurmak için Kıbrıs veya yurt dışındaki başka merkezleri kullanabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Prof. Dr. Faruk Buyru, tüp bebek tedavisine başvuracak çiftlerin, bu merkezlerin internet sitelerini ve sosyal medya hesaplarını incelediklerini aktararak, şu uyarılarda bulundu:

"Doğru bilgi veren pek çok merkez olduğu gibi neredeyse kapıdan giren herkesin bebeğiyle çıkacağını iddia eden hesaplar da var. Bu yanıltıcı sitelerden ve merkezlerden uzak durmak gerekiyor. Ülkemizde dünyanın en iyi merkezleriyle yarışacak pek çok tüp bebek merkezi var ama hiçbir yerde, tüm hastaları kapsayan yüzde 80'lik bir başarı oranı da yok. Web siteleri uyguladıkları 'add-on' denilen yardımcı tedavilerle ilgili bilgi de veriyorlar. Örneğin BBC'nin haberine göre, yararı olmasa bile hastaların yüzde 75'i kendilerine sunulan bu tedavilerin uygulanmasını istiyor. Avustralya'da yapılan bir çalışmada da ülkedeki 40 merkezin 31'i ek tedavilerle ilgili bilgilere web sitelerinde yer veriyor ve hastalarına öneriyorlar."

KAPAT [X]

Sunulan bilgilerin doğruluğunun ve güvenilirliğinin araştırılmasını öneren Prof. Dr. Buyru, daha önce tedavi gören kişilerin deneyimlerinden de yararlanılarak bu tedavi için en uygun merkezin ve hekimin seçilmesi gerektiğini kaydetti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Sağlık Bakanı Koca: Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz
Sağlık Bakanı Koca: Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz
Dünyada gizemli hepatit vaka sayısı 190'a yükseldi
Dünyada gizemli hepatit vaka sayısı 190'a yükseldi
Randevusuz hasta hastaneye ne zaman gidebilecek?
Randevusuz hasta hastaneye ne zaman gidebilecek?
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
Vaka sayıları azaldı, acil durum hastaneleri boşaldı
3 ilde yoğun bakımlarda koronavirüs hastası kalmadı
3 ilde yoğun bakımlarda koronavirüs hastası kalmadı
Gizemli hepatit virüsü bir ülkede daha görüldü
Gizemli hepatit virüsü bir ülkede daha görüldü

Bu Habere Tepkiniz

Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!

Yükseköğretim kurumlarındaki personelin keyfi olarak yer değişikliklerinin engellenmesi için rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!
Güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?

Güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada!

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada!

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 24.01.2002 tarih ve 41870492 sayıl görüş yazılarında; "15-19 Kasım 2021 tarihinde uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen meslekle ilgili çalışma programına katılmadıkları belirtilen öğretmenlerin, meslekle ilgili çalışma görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hususunda" açıklamada bulunmuştur.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı.
Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.' dedi.
Malullükten dolayı GİH'e geçen polis nasıl emekli olur?

Malullükten dolayı GİH'e geçen polis nasıl emekli olur?

Malullükten dolayı GİH sınıfına geçen 5434'e tabi Emniyet Personelinin sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
KPSS 2022/7 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/7 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/7: Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 10 Haziran 2022.
Üç Kız Kardeş 11.Bölüm Fragmanı

Üç Kız Kardeş 11.Bölüm Fragmanı

Üç Kız Kardeş 11.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü 10 Mayıs Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022.
Gizemli hepatit hastalığının belirtileri nelerdir?

Gizemli hepatit hastalığının belirtileri nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bildirdiğine göre, çocuklarda görülen gizemli hepatit vakaları, 12 ülkeye sıçradı ve vaka sayısı 170'e yaklaştı.