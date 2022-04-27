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Sağlık Bakanı Koca: Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz

ağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun dün son toplantısını yaptığını belirterek, "Zor dönemleri geride bırakmanın huzurunu yaşıyoruz. Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz. Artık güvendeyiz. Aşımız var, ilacımız var." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 13:40
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Bakan Koca, Aydın programı kapsamında Vali Hüseyin Aksoy'u ziyareti öncesi güncel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca, 2023 yılında Aydın'ın 1300 yataklı şehir hastanesine kavuşacağını, bu yatırımın kenti bölgenin sağlık üssü haline getireceğini ifade ederek kentteki sağlık ordusunun 20 yılda 2,5 kat büyüyüp 9 bin 966 kişiye ulaştığını kaydetti.

Dün son toplantısını yapan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildiğini hatırlatan Koca, koronavirüs ile 2,5 yıldır çok zorlu bir mücadele verildiğini, 1 milyon 300 bin kişilik sağlık ordusu ve milletin her ferdinin önemli fedakarlıklar yaptığını vurguladı.

Koca, şöyle konuştu:

"Bugün, o zor dönemleri geride bırakmanın huzurunu yaşıyoruz. Zihinlerimizden salgının korkusunu atıyoruz. Artık güvendeyiz. Aşımız var, ilacımız var. Bu silahlar elimizde olduğu müddetçe hastalık artık büyük bir tehdit olmaktan çıkmıştır. Bundan sonra kişisel koruyucu tedbirler ve aşı ile korunup günlük hayatımızı sürdürmek istiyoruz. Maske kullanımı da ulaşım ve sağlık kuruluşları haricinde gönüllülük esasıyla sürdürülecektir. 65 yaş üstü ve diğer kırılgan grupları korumakla yükümlüyüz. Hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliler. Risk gördükleri yerlerde maskeyle kendilerini korumalılar. Öte yandan öksürük, burun akıntısı, halsizlik gibi herhangi bir üst solunum yolu enfeksiyon belirtisi olan kişiler, maske takarak etrafındakileri korumalılar. Vatandaşlarımıza bu noktada hassasiyet göstermelerini tekrar hatırlatmak istiyorum."

- Bilim Kurulu'nun son toplantısı

Vaka sayısının dün itibarıyla 2 bin 500'e kadar düştüğünü belirten Koca, hayatını kaybeden 14 vatandaşın da kronik hastalıkları bulunan, ileri yaşta kişiler olduğunu aktardı.

Bakan Koca, yoğun bakımlarda koronavirüs hastalarının azaldığını, Kovid-19 servislerinin birer ikişer kapandığını, Aydın'ın da yoğun bakımda hiç hastası olmayan illerden biri olduğunu dile getirerek, kentteki günlük vaka sayısının 20'lerde seyrettiğini, gelecek dönemde sıfırlanmasını hedeflediklerini bildirdi.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Sağlık Bakanı Koca, "Bilim Kurulu görevini tamamladı mı?" sorusu üzerine, kurulun dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulüyle son toplantısını yapmış olduğunu ifade etti.

Sosyal medyada da "Bilim Kurulu'nun son toplantısı" diye belirttiğini hatırlatan Koca, "Bilim Kurulu bu dönemde 27 ay boyunca olağanüstü performans sergiledi. Gerektiğinde her gün bir araya gelen bir kurulumuz oldu. 35 kişiden oluşan, alt çalışma gruplarıyla 110 kişilik bir Bilim Kurulu'ndan bahsediyoruz. Bu süreçte dün itibarıyla gelinen noktada Bilim Kurulu en son toplantısını yapmış oldu. Bakanlığın birçok bilim kurulları var. Nadir hastalıklar, SMA'da olduğu gibi... Bu tarz bilim kurulu Halk Sağlığı bünyesinde bu süreci yakından izliyor olacak. Bilim Kurulu son toplantısını yapmış oldu. Gerektiğinde her an toplanmak üzere karar verilebilir ama şu an böyle bir durumun olmadığını, en son toplantının dün tarihi bir toplantı olarak bittiğini söylemek istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Enfeksiyon belirtisi varsa maske takılmalı"

Bakan Koca, "Maske kullanım zorunluluğunun uçakları da kapsayıp kapsamadığı" sorusu üzerine de sadece toplu taşıma ve sağlık kuruluşlarında vaka sayısı 1000'in altına inene kadar olmak üzere maske kullanımının sürdüğünü, onun dışında hiçbir alanda maske kullanımı olmayacak şeklinde açıklama yapıldığını hatırlattı.

"Dolayısıyla bunun içine uçaklar da eğitim de kapalı alanlar olmak üzere tüm kurumlar da girmiş olur." diyen Koca, salgınla birlikte maskenin koruyucu olduğunun, enfeksiyon bulaştırmayı önlediğinin artık öğrenildiğine dikkati çekti.

İnfluenzanın maskelerin yoğun kullanıldığı dönemde görülmediğini, bundan sonraki süreçte üst solunum yolu enfeksiyonu belirtisi hissedenlerin mutlaka maskesini takması gerektiğini vurgulayan Koca, şöyle devam etti:

"Bu bizim alışkanlığımız olmalı. Şu an en riskli olan yaş grubu, ileri yaş ve ek hastalığı olan vatandaşlarımız. Yani kronik hastalığı olan, immün yanıtı baskılanmış olan ileri yaş kişilerden bahsediyoruz. Şu an vefat eden kişilerin ortalama yaşı 78 oldu. O nedenle ileri yaş büyüklerimizi korumak için herhangi bir enfeksiyon belirtimiz varsa mutlaka maskeli olmalıyız. Büyüklerimizin de kronik hastalığı olanların, ek hastalığı olanların da kapalı, kalabalık, riskli alanlara girdiklerinde mutlaka maskeli olmalarını önemsiyoruz."

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Bakan Koca, yurt dışından gelecek turistler için şu an Bilim Kurulu'nun önerdiği bir tedbir olmadığını kaydederek, PCR testini daha önce kaldırdıklarını anımsattı. Bu durumun önlem olmayacağı anlamına gelmediğinin altını çizen Koca, "İlgili ülkelerden gelenler belli aralıklarla takip ediliyor. Benzer şekilde eğer bir risk görürsek herhangi bir ülkeden, bununla ilgili Bakanlık olarak her zaman değerlendirilir." dedi.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan ve Vali Hüseyin Aksoy ile görüşen Bakan Koca'ya, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, AK Parti MKYK Üyesi Seda Sarıbaş, İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Macit Engin, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen eşlik etti.

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