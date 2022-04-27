Şemdinli'de 42 çiftçiye 9 ton buğday tohumu verildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere 9 ton buğday tohumu dağıtıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 13:53
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce, proje kapsamında 42 çiftçiye yüzde 75 hibeli verim kabiliyeti yüksek 9 ton buğday tohumu teslim edildi.
Tohumların yaklaşık 450 dekar alanda ekimi gerçekleştirilecek.
Proje hedefinin buğday üretiminin yeniden artırılması, yüksek verim alınması ve münavebe tarımının uygulanması olduğu bildirdi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız