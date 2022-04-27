Gaziantep'te baklava ustalarından yoğun bayram mesaisi

'7 bin 500 TL maaşla çalışacak şoför bulamıyoruz'
'7 bin 500 TL maaşla çalışacak şoför bulamıyoruz'
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Sponsorlu İçerik
DEVA Partisi'nden seçim kararı
DEVA Partisi'nden seçim kararı
Yargı çalışanları da 3600 ek gösterge düzenlemesi istiyor
Yargı çalışanları da 3600 ek gösterge düzenlemesi istiyor
Bilim Kurulu Üyesi: Artık bu bayram bir arada olma zamanı
Bilim Kurulu Üyesi: Artık bu bayram bir arada olma zamanı
'Milletimiz hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecek'
'Milletimiz hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecek'
Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi
Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Altının gram fiyatı 906 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 906 lira seviyesinden işlem görüyor
Kapalı alanlarda maske kullanmanın detayları belli oldu
Kapalı alanlarda maske kullanmanın detayları belli oldu
Son tertip 10 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor
Son tertip 10 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor
Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alındı
Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alındı
5 üniversite 174 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite 174 personel almak için ilana çıktı
12 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
12 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Don nedeniyle meyve fiyatları 'ikiye katladı'
Don nedeniyle meyve fiyatları 'ikiye katladı'
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun görevden alındı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun görevden alındı
Bakanlık Personel Genel Müdürü kalp krizi geçirdi
Bakanlık Personel Genel Müdürü kalp krizi geçirdi
İkinci el otoda bayram hareketliliği, satışlar arttı
İkinci el otoda bayram hareketliliği, satışlar arttı
Kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü öldü
Kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü öldü
TÜGVA'ya saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı
TÜGVA'ya saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için tarih verdi
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için tarih verdi
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 511 vaka, 14 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 511 vaka, 14 vefat
Kreşte tepki çeken görüntü! İdari soruşturma başlatıldı
Kreşte tepki çeken görüntü! İdari soruşturma başlatıldı
Bursa'da düşen uçakla ilgili hava yolu şirketinden açıklama
Bursa'da düşen uçakla ilgili hava yolu şirketinden açıklama
Roketatarlı saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi
Roketatarlı saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi
Bakan Özer: Yarından itibaren maske zorunluğunu kaldırıyoruz
Bakan Özer: Yarından itibaren maske zorunluğunu kaldırıyoruz
Türkiye 'eski normali'ne kavuşuyor
Türkiye 'eski normali'ne kavuşuyor
Bakan Koca: Maskesiz hayata geçiyoruz
Bakan Koca: Maskesiz hayata geçiyoruz
Gezi davası kararı tartışması: Bakan Bozdağ'dan açıklama
Gezi davası kararı tartışması: Bakan Bozdağ'dan açıklama
YÖK Başkanı paylaştı: Üniversitelerde maske zorunluluğu kaldırıldı
YÖK Başkanı paylaştı: Üniversitelerde maske zorunluluğu kaldırıldı
Devlet sanatçıları da ek gösterge talep ediyor
Devlet sanatçıları da ek gösterge talep ediyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Gaziantep'te baklava ustalarından yoğun bayram mesaisi

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği Gaziantep'te, baklava ustaları bayramda artan baklava siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 13:54
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Avrupa Birliği'nin (AB) ilk tescilli Türk ürünü olan "Antep baklavası" ramazan ayında iftar sofralarının baş köşesinde yer alıyor.

Binbir emekle üretilen baklavanın siparişlerine yetişmek isteyen ustalar, 8 saat süren çalışma sürelerini 12'ye çıkarırken, işletmeler ise personel sayısını iki katına çıkararak 24 saat esasına göre çalışmaya geçti.

İşletmeler bir fırsat olarak gördükleri bayramda, yurt içi ve yurt dışına baklava göndermek için sipariş alıyor.

Kentteki bir baklava üretim tesisinin Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz İbili, AA muhabirine, bayram telaşına geçtiklerini ve bundan büyük heyecan duyduklarını söyledi.

Bayramın işletmeler için bir fırsat olduğunu aktaran İbili, şöyle konuştu:

"İki yıllık pandeminin ardından çok verimli bir ramazan geçirdik. Gelen siparişlerden oldukça memnunuz. İki yıllık açığı kapattık diyebiliriz. Tatlıları yetiştirmek için çok uzun mesai harcıyor ve ciddi emek veriyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından gelen siparişleri zamanında yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. 24 saat durmadan çalışıyoruz diyebiliriz."

- Günde 30 ton baklava üretiliyor

İbili, kentteki baklavacıların bayramı fırsat olarak gördüğüne işaret ederek, "Normal zamanlarda günde ortalama 10-15 ton baklava üretiliyor. Bayram siparişlerinin alındığı günlerde ise bunun iki katına çıktığını görüyoruz. Ciddi bir talep artışı var baklavaya karşı." dedi.

Gelen siparişlerin büyük oranda online olarak geldiğine değinen İbili, şunları kaydetti:

"Kargonun ulaştığı her yere baklava gönderiyoruz. Dünyanın hemen hemen her yerine Türkiye'nin ise 81 iline taze günlük baklava gönderebiliyoruz. Amerika'ya 2, Avrupa ülkelerine ise 1 günde taze baklava gönderecek seviyeye geldik bazı kargo şirketleriyle. Bu bizim için çok büyük bir avantaj."

Baklava ustası Levent Aktaş da bayrama sayılı günler kala işletmede sabahladığını dile getirdi.

Personel sayısını iki katına çıkardıklarını vurgulayan Aktaş, şöyle devam etti:

"Ramazan Bayramı'na az zaman kaldı. Biz de her yıl geleneğimiz olan bayram telaşına girdik. Gelen sipariş ve ilgiden çok memnunuz. Önce personel sayımızı neredeyse iki katına çıkardık sonra ek vardiya koyduk. İşletme hiç durmadan üretim yapıyor. İnşallah tüm siparişleri zamanında yetiştiririz."

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum sigortasız çalıştırıldı iddiası
Uçak kazasında ölen pilot Furkan Otkum sigortasız çalıştırıldı iddiası
Bilim Kurulu Üyesi: Artık bu bayram bir arada olma zamanı
Bilim Kurulu Üyesi: Artık bu bayram bir arada olma zamanı
Kalp krizi sonu hayatını kaybeden komiser yardımcısı için tören düzenlendi
Kalp krizi sonu hayatını kaybeden komiser yardımcısı için tören düzenlendi
Trafiğe martta 97 bin 974 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe martta 97 bin 974 aracın kaydı yapıldı
20 ailenin bakkal veresiye borçları hayırseverin bağışıyla ödendi
20 ailenin bakkal veresiye borçları hayırseverin bağışıyla ödendi
Öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı
Öğrenciler sınıflara maskesiz girmenin mutluluğunu yaşadı

Bu Habere Tepkiniz

Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!

Yükseköğretim kurumlarındaki personelin keyfi olarak yer değişikliklerinin engellenmesi için rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!
Güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?

Güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada!

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada!

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 24.01.2002 tarih ve 41870492 sayıl görüş yazılarında; "15-19 Kasım 2021 tarihinde uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen meslekle ilgili çalışma programına katılmadıkları belirtilen öğretmenlerin, meslekle ilgili çalışma görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hususunda" açıklamada bulunmuştur.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı.
Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.' dedi.
Malullükten dolayı GİH'e geçen polis nasıl emekli olur?

Malullükten dolayı GİH'e geçen polis nasıl emekli olur?

Malullükten dolayı GİH sınıfına geçen 5434'e tabi Emniyet Personelinin sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
KPSS 2022/7 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/7 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/7: Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 10 Haziran 2022.
Üç Kız Kardeş 11.Bölüm Fragmanı

Üç Kız Kardeş 11.Bölüm Fragmanı

Üç Kız Kardeş 11.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü 10 Mayıs Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022.
Gizemli hepatit hastalığının belirtileri nelerdir?

Gizemli hepatit hastalığının belirtileri nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bildirdiğine göre, çocuklarda görülen gizemli hepatit vakaları, 12 ülkeye sıçradı ve vaka sayısı 170'e yaklaştı.