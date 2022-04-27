Beyoğlu'ndaki pitbull saldırısında köpeğin sahibi tahliye edildi

'7 bin 500 TL maaşla çalışacak şoför bulamıyoruz'
'7 bin 500 TL maaşla çalışacak şoför bulamıyoruz'
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Bayram indirimleriyle kazancın net!
Sponsorlu İçerik
DEVA Partisi'nden seçim kararı
DEVA Partisi'nden seçim kararı
Yargı çalışanları da 3600 ek gösterge düzenlemesi istiyor
Yargı çalışanları da 3600 ek gösterge düzenlemesi istiyor
Bilim Kurulu Üyesi: Artık bu bayram bir arada olma zamanı
Bilim Kurulu Üyesi: Artık bu bayram bir arada olma zamanı
'Milletimiz hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecek'
'Milletimiz hiç bir demokrasi dışı anlayış ve girişime müsaade etmeyecek'
Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi
Ramazan Bayramı için otobüs biletleri tükendi
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
Altının gram fiyatı 906 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 906 lira seviyesinden işlem görüyor
Kapalı alanlarda maske kullanmanın detayları belli oldu
Kapalı alanlarda maske kullanmanın detayları belli oldu
Son tertip 10 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor
Son tertip 10 TL banknotlar bugünden itibaren tedavüle veriliyor
Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alındı
Uşak Valisi Funda Kocabıyık görevden alındı
5 üniversite 174 personel almak için ilana çıktı
5 üniversite 174 personel almak için ilana çıktı
12 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
12 ilin Milli Eğitim Müdürü değişti
Don nedeniyle meyve fiyatları 'ikiye katladı'
Don nedeniyle meyve fiyatları 'ikiye katladı'
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun görevden alındı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Uzun görevden alındı
Bakanlık Personel Genel Müdürü kalp krizi geçirdi
Bakanlık Personel Genel Müdürü kalp krizi geçirdi
İkinci el otoda bayram hareketliliği, satışlar arttı
İkinci el otoda bayram hareketliliği, satışlar arttı
Kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü öldü
Kardeşinin silahlı saldırısına uğrayan Halk Eğitim Merkezi Müdürü öldü
TÜGVA'ya saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı
TÜGVA'ya saldırı düzenleyen teröristin görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için tarih verdi
Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge için tarih verdi
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 511 vaka, 14 vefat
Vaka sayıları açıklandı: 2 bin 511 vaka, 14 vefat
Kreşte tepki çeken görüntü! İdari soruşturma başlatıldı
Kreşte tepki çeken görüntü! İdari soruşturma başlatıldı
Bursa'da düşen uçakla ilgili hava yolu şirketinden açıklama
Bursa'da düşen uçakla ilgili hava yolu şirketinden açıklama
Roketatarlı saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi
Roketatarlı saldırıda şehit sayısı 3'e yükseldi
Bakan Özer: Yarından itibaren maske zorunluğunu kaldırıyoruz
Bakan Özer: Yarından itibaren maske zorunluğunu kaldırıyoruz
Türkiye 'eski normali'ne kavuşuyor
Türkiye 'eski normali'ne kavuşuyor
Bakan Koca: Maskesiz hayata geçiyoruz
Bakan Koca: Maskesiz hayata geçiyoruz
Gezi davası kararı tartışması: Bakan Bozdağ'dan açıklama
Gezi davası kararı tartışması: Bakan Bozdağ'dan açıklama
YÖK Başkanı paylaştı: Üniversitelerde maske zorunluluğu kaldırıldı
YÖK Başkanı paylaştı: Üniversitelerde maske zorunluluğu kaldırıldı
Devlet sanatçıları da ek gösterge talep ediyor
Devlet sanatçıları da ek gösterge talep ediyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Beyoğlu'ndaki pitbull saldırısında köpeğin sahibi tahliye edildi

Beyoğlu'nda pitbull cinsi köpeğini, kendisini uyaran kişilere saldırttığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Orhan Yıldırım'ın tahliyesine karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 14:15
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul 37. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Yıldırım ve avukatı ile müştekiler Bilgin Elbay ve Muzaffer Akçayır katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki Akçayır, olay günü Tophane'de pitpull cinsi başıboş duran köpeğin önünden geçtiği sırada, çevredeki kişilerin, köpeğin sahibinin kim olduğunu sorduğunu aktardı.

Bu sırada elinde tasma ile gelen sanığın, köpeğin sahibi olduğunu söylediğini belirten Akçayır, sanığa köpeğe neden tasma ve ağızlık takmadığını sorduğunu ifade etti.

Sanıktan, çevredekilere havlayan köpeği buradan almasını istediğini anlatan Akçayır, "Bunun üzerine köpeğin tasması nasıl olduysa çıktı anlamadım. Sanığın köpeğe emir verdiği duydum. Köpek üstüme geliyordu solumda uzun bir sopa vardı. Bu köpeklerin insanların boğazına doğru saldırıya geçtiğini biliyordum. Üstüme hamle yapınca köpeğe sopayla vurdum, 10 dakika mücadele ettim." dedi.

- "Hala psikolojik tedavi görüyorum"

Bir süre sonra komutla köpeğini çağıran sanıktan şikayetçi olduğunu dile getiren Akçayır, "Ayağımın altı, sırtım, kollarımdan yaralandım. Psikolojik olarak da hala tedavi görüyorum. Köpeğin benden önce aynı başka birini de ısırdığını duydum. Basit bir yaralama gibi gözükse de reflekssiz biri olsaydım ölebilirdim. Can havliyle elimden gelen mücadeleyi yaptım." diye konuştu.

Söz alan sanık Orhan Yıldırım ise köpeğe komut vermediği üzerine defalarca yemin etmesi üzerine hakim tarafından uyarıldı.

Köpeğin saldırıda bulunduğunu kabul eden sanık Yıldırım, "Müştekilere uzaklaş dedim, uzaklaşmadılar. Sopayla, inşaat küreğiyle üstüme koştular." dedi.

Hakimin, "Dua et sana vurmamışlar." demesi üzerine Yıldırım, "Köpek olmasa bana vuracaklardı. Yalan söylüyorlar, köpek kucağımda değildi. Sizleri kandırıyorlar. Evet ısırdı, ben ayağından tuttum çektim köpeği, ben tutmasam daha kötü olurdu. Ben kurtardım." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, sanığın savunmasının alınmış olması ve tutuklulukta geçtiği süreyi göz önünde bulundurarak adli kontrolle tahliyesine karar verdi.

Sanığın her gün evine en yakın karakola giderek imza atmasına karar veren mahkeme, Yıldırım'a duruşmalara katılmadığı takdirde hakkında yakalama emri çıkarılacağı uyarısı yaptı.

Mahkeme, diğer eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.

- "Köpek görünce yolumu değiştiriyorum"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan Muzaffer Akçayır, kanunda bu hayvanların tasmasız ve ağızlıksız gezdirilemeyeceğinin yazıldığını belirterek, "Ayağımdan yaralanmıştım, kimine göre basit olay ama bana göre ölümle burun buranaydım. Karşı tarafı da dinledim, büyük bir oyuncu, büyük bir yalandı. Mahkemenin kararına saygı duyuyorum." dedi.

KAPAT [X]

Kolundaki köpek dövmesini basın mensuplarına gösteren Akçayır, şunları söyledi:

"Hayvanları seviyorum. Kolumda köpek dövmem var. Kimse kimseyi kandırmasın. O (sanık) rahat rahat dolaşırken ben çalışamaz hale geldim. Hala yürürken ayaklarım ağrıyor. Artık köpek görünce yolumu değiştiriyorum. Abartısız söylüyorum, en ufak köpekten tutun en büyük köpeğe kadar yolumu değiştiriyorum. Artık korkuyorum. Başıma geldi, bir daha gelmesini istemiyorum, tedbirli davranıyorum."

- İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Orhan Yıldırım'ın 15 Şubat'ta Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta pitbull cinsi köpeğini ağızlıksız gezdirdiği belirtiliyor.

Müştekiler Bilgin Elbay ve Muzaffer Akçayır'ın, bu konuda uyardığı sanığın, ipini söktüğü köpeğini "tut" diyerek müştekilerin üzerine saldırttığı kaydedilen iddianamede, müştekilerin köpek saldırısı sonucu yaralandıkları aktarılıyor.

İddianamede, olay yeri inceleme görüntülerinde, sanığın tasmasını bıraktığı köpeğin müştekilere saldırdığı, daha sonra kaçan sanığın ıslık çalarak köpeğini geri çağırdığı kaydediliyor.

Sanığın, suçu köpeğiyle birlikte işlemesi nedeniyle iki kişiye karşı "silahla kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi isteniyor.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Vücut geliştirme sporcusu Çağdaş kazada öldü, şoför tutuklandı
Vücut geliştirme sporcusu Çağdaş kazada öldü, şoför tutuklandı
Mahkeme başkanından mağdurlara 'nasıl güveniyorsunuz' sitemi
Mahkeme başkanından mağdurlara 'nasıl güveniyorsunuz' sitemi
İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi
İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi
İzmir'de ölü bulunan 5 yaşındaki çocuğun davasında yeni suç duyurusu
İzmir'de ölü bulunan 5 yaşındaki çocuğun davasında yeni suç duyurusu
İstanbul'da balkondan düşerek ölen rap şarkıcısının cenazesi defnedildi
İstanbul'da balkondan düşerek ölen rap şarkıcısının cenazesi defnedildi
Sakarya'da saldırıya uğrayan doktor yaralandı
Sakarya'da saldırıya uğrayan doktor yaralandı

Bu Habere Tepkiniz

Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!

Rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!

Yükseköğretim kurumlarındaki personelin keyfi olarak yer değişikliklerinin engellenmesi için rektörün geçici görevlendirme yetkisi sınırlandırılmalı!
Güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?

Güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiği kesilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, güzellik merkezinde izinsiz çalışan araştırma görevlisinin ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu!
Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada!

Araç satmanın hızlı ve güvenli yolu burada!

https://www.arabam.com/trink-sat?utm_source=memurlar&utm_medium=cpc&utm_campaign=trinksat
27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı

27 Nisan 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

Ramazan'da tüm evler iyilikle dolsun!

https://www.kizilay.org.tr/ramazan/
Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Online seminere katılmayan öğretmenlere ek ders ödenir mi, soruşturma açılabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 24.01.2002 tarih ve 41870492 sayıl görüş yazılarında; "15-19 Kasım 2021 tarihinde uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilen meslekle ilgili çalışma programına katılmadıkları belirtilen öğretmenlerin, meslekle ilgili çalışma görevlerini yapmış sayılarak karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hususunda" açıklamada bulunmuştur.
Ramazanı yaşat

Ramazanı yaşat

https://ihh.org.tr/ramazan?utm_source=memurlar_manset_ramazan2022&utm_medium=memurlar_manset_ramazan2022&utm_id=ramazan2022
Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

Bekçi alımı başvuru kılavuzu yayımlandı

2022/1 Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı.
Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

Kapalı mekanlardaki maske zorunluluğu tümüyle kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.' dedi.
Malullükten dolayı GİH'e geçen polis nasıl emekli olur?

Malullükten dolayı GİH'e geçen polis nasıl emekli olur?

Malullükten dolayı GİH sınıfına geçen 5434'e tabi Emniyet Personelinin sosyal güvenlik durumu nasıl olur?
KPSS 2022/7 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS 2022/7 yerleştirme sonuçları açıklandı

KPSS-2022/7: Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 10 Haziran 2022.
Üç Kız Kardeş 11.Bölüm Fragmanı

Üç Kız Kardeş 11.Bölüm Fragmanı

Üç Kız Kardeş 11.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. KANAL D ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Üç Kız Kardeş dizisinin yeni bölümü 10 Mayıs Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Mayıs 2022.
Gizemli hepatit hastalığının belirtileri nelerdir?

Gizemli hepatit hastalığının belirtileri nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) bildirdiğine göre, çocuklarda görülen gizemli hepatit vakaları, 12 ülkeye sıçradı ve vaka sayısı 170'e yaklaştı.