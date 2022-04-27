Sakarya'da saldırıya uğrayan doktor yaralandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, fiziksel şiddete maruz kalan aile hekimi tedavi altına alındı
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 27 Nisan 2022 14:30
Figen Sakallıoğlu Hızırtepe Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen bir kişi, henüz bilinmeyen nedenle aile hekimi Metin K'ye saldırdı.
Metin K. başından yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.
Yaralı doktor, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli A.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız