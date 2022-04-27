TBMM Genel Kurulu toplandı

Genel Kurul'da gündem dışı söz alan İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, "Aksaray'ın sorunları", CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü", AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu "Osmaniye iline yapılan yatırımlar" hakkında birer konuşma yaptı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Erel, Aksaray-Ulukışla demir yolu projesinin gerekli para bulunamadığı için hayata geçirilemediğini belirterek, Aksaraylıların, AK Parti'nin vermiş olduğu sözü yerine getirip demir yolu projesinin hayata geçirilmesini beklediğini söyledi.

CHP Muğla Milletvekili Girgin, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs alanı olduğunu belirterek, "Taksim, işçilere yasaklanamaz." dedi.

AK Parti Osmaniye Milletvekili Durmuşoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin yayınladığı verilere göre Osmaniye ilinin 2021 yılı ihracatını yüzde 105 oranında artırarak, 424 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini anlatarak, yeni organize sanayi bölgelerinin kurulmasıyla ülke ekonomisine katkının daha da artacağını söyledi.

HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, 22 Nisan'da Paris'te Alevi toplumunun yapacağı bir etkinliğe katılmak istediğini ancak Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polisler tarafından bir tebligatla uçuşunun engellendiğini iddia ederek, "Tebligatta FETÖ/PDY ile suçlanmaktayım. Bunu kınıyorum. Bu hukuksuzdur, bir hak ihlalidir." ifadelerini kullandı.