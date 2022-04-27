Erdoğan, 'Maskeleri çıkarın' dedi, bir üye maske kararından vazgeçmedi

Dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurul üyeleri kameralar karşısına geçti. Erdoğan, toplu taşıma ve sağlık kuruluşları hariç tüm kapalı alanlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı.

SADECE BİR KİŞİ MASKESİNİ ÇIKARMADI



Toplantı sonrasında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı ile salondaki Bilim Kurulu üyelerine maskelerini çıkarması yönünde uyarı yaptı. Ancak bu noktada bir profesörün maskesini çıkarmaması dikkat çekti.

VALİLİKLERE GENELGE GÖNDERİLDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün açıkladığı maske zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, İçişleri Bakanlığı kapalı alanda maske zorunluluğunu kaldıran genelgeyi bugün 81 il valiliklerine gönderdi. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında yeni bir karar alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000'in altına düşmesi halinde) maske kullanma zorunluluğuna devam edilecek.